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Vergi Dairesi Başkanı Baysal'dan MÜSİAD'a ziyaret



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı'yı ziyaret etti.

MÜSİAD Başkanı Özşanlı ve yönetim kurulu üyeleri, Baysal'ı dernek girişinde karşıladı. Daha sonra toplantı salonuna geçen Vergi Dairesi Başkanı Baysal ve beraberindekiler, burada değerlendirmede bulundu.

Ziyaretle ilgili konuşan Baysal, MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Özşanlı ve üyelerinin sorunlarını dinleyip çözüm üretmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Baysal, "Diyarbakır'ın huzurlu bir kent olması çok önemli. Gayretimiz mükelleflerle nasıl daha iyi hizmet veririz onu düşünerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Toplumun güvencesi devlettir, devletin ilerlemesi için de vergi toplanması olmazsa olmaz bir noktadadır. Bu anlamda Diyarbakır'da elimizden geldiği kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim iş insanına güvenip önem vermemiz lazım, işimizi adil yapmak zorundayız. Sıkıntılı günler geride kaldı, bundan sonra çıta çok yukarda olacaktır. Burada MÜSİAD'ı ziyaret edip başkan ve üyelerin sorunlarını dinlemek için bir toplantı düzenledik. Gösterdikleri nezaketten ötürü Özşanlı ve beraberindekilere teşekkür ederim" dedi.

Özşanlı ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Baysal'a üyelerinin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Baysal, sorunların giderilmesi için en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Özşanlı'nın Baysal'a üzerinde resminin bulunduğu duvar saati hediye etmesinin ardından toplantı sona erdi.

(YRT-MP-Y)



12.05.2017 16:50:40 TSI

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