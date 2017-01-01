Siverek'te Okul Bazlı Bütçeleme semineri
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Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Seminere Merkez ve Kırsal okullarda görev yapan müdürler katıldı
Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde, ilçe merkez ve kırsal mahallelerde eğitim ve öğretime devam eden, bağımsız anaokul, ilkokul ve ortaokul müdürlerine, kaynakların daha etkin ve verimli kullanımı ile bu çerçevede 2016-2017 istatistik verilerinin bulunduğu seminer verildi. Şube Müdürleri Kürşat Harmankaya, Arif Cirit ve Abdullah İbiş tarafından iki oturumda verilen seminerde; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları harcama kalemindeki giderlerinde kullanılacak ödeneğin MEBBİS sistemine kaydı ve bu sistemde bulunan temel eğitim ödenek modülü ile okul, ilçe ve il bazlı dağılımını kapsayan okul bazlı bütçe uygulama sistemindeki uygulama ve karşılaşılan sorunları giderme amaçlı bilgiler aktarıldı.
(CS-SD-Y)
12.05.2017 16:51:51 TSI
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