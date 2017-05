YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konya basınına Beyşehir gezisi

Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesi, düzenlenen kültür gezisi programı kapsamında Konya basınını misafir etti.

Beyşehir Belediyesi; Basın Yayın Enformasyon (BYEGM) Konya İl Müdürlüğü öncülüğünde Konya Gazeteciler Cemiyeti ve Konya Basın Konseyi işbirliği ile düzenlenen gezide Konya'da görev yapan çok sayıda basın mensubunu Beyşehir'de ağırladı. Gezi kapsamında Beyşehir'e gelen gazeteciler, Beyşehir Gölü üzerinde düzenlenen yat turuna katıldı. Gazeteciler ayrıca tarihi Eşrefoğlu Camisi ve Eflatunpınar Anıtı ile Yaka Manastır Tabiat Parkı'nı da ziyaret etti. Beyşehir'de "Zaman Tüneli" olarak adlandırılan Türkiye'nin en büyük eski eşyalar deposunu da gezen gazeteciler, Beyşehir'e son dönemde kazandırılan Beyşehir Belediyesi ile devlet yatırımlarının bazılarını da yerinde görme imkanı buldu. Belediye Başkanı Murat Özaltun da, gezinin bazı bölümlerinde gazetecilere eşlik ederek, ilçedeki yatırımlarla ilgili olarak yerinde anlatımlar gerçekleştirdi.



"Başkan Özaltun, ilçeye yapılan yatırımları anlattı"

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Taşköprü Aile Çay Bahçesi'nde verilen yemek programında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçede hayata geçirilen projeler ile yapılan hizmetlere de değindi. Belediye Başkanlığı sürecinde 3 yılı geride bıraktıklarını anlatan ve görevi devraldığında mali yönden hiç ummadıkları bir tablo ile karşı karşıya geldiklerini belirten Başkan Özaltun, bu sıkıntıları zaman içerisinde aşarak Beyşehir Belediyesini ilçenin her noktasına hizmet üretip götüren bir kurum haline getirdiklerini söyledi. Göreve gelmeden önce verdikleri seçim beyannamesine değinen Başkan Özaltun, vaat ve sözlerinin yüzde 95'ine yakınını 3 yıl içerisinde yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve beyannamede yazılanlar dışında da çok sayıda hizmet ve çalışmaya imza attıklarını söyledi. Beyşehir'de hayata geçirilen büyük proje ve yatırımlara da değinen Başkan Özaltun, Beyşehir-Konya yolunda yürütülen duble yol çalışmalarındaki gelinen nokta hakkında bilgiler verdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın da bu yolu birebir takip ettiğini anlatan Başkan Özaltun, "Talimatı şu, bu yol bu yıl bitecek, yani bu aşk bu yıl bitecek, inşallah bizim gelecek aşkımız Konya- Beyşehir-Antalya yolu olacak. Bu aşkın da bir süresi olacak. Konya-Beyşehir yolu kadar uzun sürmeyecek inşallah. Bu yol bittiğinde, Konya-Antalya arası 78 kilometre daha kısalacak" dedi.

Beyşehir'e yapılan hizmet ve hayata geçirilen projelerin ve yatırımların vatandaşlara duyurulmasında en büyük katkı ve desteği basın ve medya kuruluşlarından gördüklerini vurgulayan Başkan Özaltun, bu anlamda basın mensuplarına teşekkür etti. Başkan Özaltun, Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürlüğü ile Konya Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi işbirliği ile düzenledikleri gezi programında Konya basını ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, en kısa süre içerisinde yeni bir programla gazetecileri Beyşehir'de yeniden görmek istediklerini kaydetti.



"Akdeniz'in yaylası, Konya'nın denizi"

Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı ise, Akdeniz'in Yaylası, Konya'nın denizi olarak nitelendirilen Beyşehir'e düzenledikleri kültür gezisine çok yoğun bir katılımla ilgi gösteren basın mensuplarına teşekkür etti. Konya'nın her ilçesinin çok güzel olduğunu, her yerinde farklı bir tarihi ve kültürel zenginlik olduğuna vurgu yapan Fidancı, bu güzellikleri Konya'da görev yapan basın mensuplarıyla buluştururken, bir başka amaçlarının da bu tür ortamlarda bir araya gelinmesine kurum olarak öncülük ederek ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sunmak istediklerini söyledi. Fidancı, geziye ev sahipliği yapan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'a teşekkür ederken, diğer ilçelere de zaman içerisinde bu tür gezi programları düzenleyeceklerini kaydetti.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Mustafa Ekmekçioğlu ise, gazeteciler olarak zor ve sıkıntılı bir görevi yerine getirdiklerine vurgu yaparak, stresli bir mesleği icra ettiklerine dikkat çekti. Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleşen bu tür gezilerin meslektaşları için büyük bir moral kaynağı olacağını da dile getiren Ekmekçiğlu, Beyşehir'in Konya'nın cazibe merkezi ilçelerinden bir tanesi olduğunu, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'un daveti sayesinde bu ilçedeki son yenilik ve gelişmeleri de tüm meslektaşlarıyla birlikte görme imkanı bulduklarını söyledi. Ekmekçioğlu, katılımlarından dolayı basın mensuplarına ve ev sahipliği yapması nedeniyle ise Beyşehir Belediye Başkanı Özaltun'a teşekkür etti.

Konya Basın Konseyi Başkanı Mustafa Tatlısu da, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'un gazetecilere verdiği değeri bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü, Vali beyle, Büyükşehir Belediye başkanıyla olan programını yarıda bırakarak buraya kadar gelmişse bu da bize vermiş olduğu değerin farklı bir tarafıdır. Kendisinden Allah razı olsun diyoruz. Ev sahipliğinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Geziye, Basın İlan Kurumu Konya İl Müdürü Özden Konur ile Konya'da görev yapan ulusal ve yerel basın yayın organlarının temsilcileri katıldı.

