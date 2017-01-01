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ESOGÜ'de 'Hemşireler Günü' kutlandı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen törenle "Hemşireler Günü' kutlandı.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik Fakülte Öğrenci Temsilcisi Emre Külen ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Gürsoy'un konuşmalarıyla başladı. Daha sonra konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Güler Balcı Alparslan, çeşitli hemşirelik tanımlarından hareketle hemşirelerin birey, aile ve toplum sağlığı için taşıdığı öneme değindi.

Hemşirelik mesleği açısından öğrenim düzeyi farklılıkları, yetki ve sorumluluklar dışında çalışma ve meslek dışından kişilerin çalıştırılması gibi sorunlar bulunduğunu belirten Doç. Dr. Güler Balcı Alparslan, hemşirelik eğitiminin kalitesinin artırılmasının önemine de dikkat çekti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ferruh Yücel ESOGÜ'de nitelikli bir hemşirelik eğitimi verildiğini ifade ederken, bu başarıda Tıp Fakültesi'nin verdiği desteğin de katkısı olduğunu söyledi. Çekirdek eğitim müfredatının hemşirelik eğitiminin kalitesini artırmada önem arz ettiğini dile getiren Prof. Dr. Ferruh Yücel, söz konusu eğitim müfredatını tamamlayan ESOGÜ Hemşirelik Bölümü'ne teşekkür etti. Prof. Dr. Ferruh Yücel tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutlayarak konuşmasını tamamladı. Açılış programının ardından mesleki içerikli programa geçildi.

(BRK-MET-Y)



12.05.2017 16:51:43 TSI

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