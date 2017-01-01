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GMİS Anneler Günü'nü kutladı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'nin mesajı şöyle;

"Dünyadaki en değerli varlıklarımız annelerimizdir. Biz daha dünyaya gelmeden annelerimizin sıcaklıklarını, şefkatlerini ve sevgilerini hissederiz.

Karşılıksız tek sevgi annelerin çocuklarına duyduğu sevgidir. Annelerimiz; sevginin, şefkatin, mücadelenin, çilenin, özverinin sembolüdür. Onların şefkati, sevgileri ve tecrübeleri geleceğimize ışık tutar. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren üzerimizden emeğini ve desteğini eksik etmeyen annelerimize, yılın sadece bir gününde değil, daima sevgi, saygı ve minnet duygularımızı göstermeliyiz. Çünkü annelerimize olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ancak onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yalnızca ihtiyaç duyduklarında değil her zaman yanlarında olmak, emeklerinin, sevgilerinin boşa gitmediğini göstermek hepimizin en önemli görevidir.

Başta maden işçilerimizin ve şehit madencilerimizin anneleri olmak üzere, şefkat ve sevgiyle dünyanın en yüce görevini yerine getiren bütün annelerimizin ellerinden öpüyor, Anneler Gününü saygı, sevgi ve minnet duygularıyla kutluyoruz."

(SÖ-SÖ-Y)



12.05.2017 16:55:30 TSI

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