YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sincik- Malatya yolunun ihalesi yapıldı

Sincik- Malatya yolunun ihalesi yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Sincik-Malatya yolunun ihalesinin yapıldığını belirten TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, "Mevcut yol standardı oldukça düşük, yapılacak çalışmalar neticesinde hem yol platformunda genişleme sağlanacak hem de sürüş konforu açısından iyileşmeler olacaktır" dedi.

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, "2015 yılında Karayolları yol ağına dahil olan Sincik-Malatya yolunun geçtiği güzergah oldukça apik bir arazi olduğundan mevcut yol standardı oldukça düşüktür. 2017 yılında bu güzergahın tamamının standardının yükseltilmesi ve bölgedeki Serince, Sakız, Balkaya, Arıkonak, Geçitli ve Aksu gibi yerleşim yerlerinin Adıyaman bağlantısının kolaylaştırılması için yeni bir yol yapım projesi gündeme alınmış ve ihale sürecine başlanmıştı. Yapılacak çalışmalarda öncelikle grup iyileştirmeleri, yolun enine ve boyuna eğiminde düzeltmeler ve heyelanlı kesimlerin ıslahı şeklinde toprak işleri çalışmaları yapılacak. Ayrıca gerekli yerlere yeni hidrolik sanat yapıları yapımı (menfez ve boru geçişleri) veya mevcut sanat yapılarının uzatılması ile yeraltı suyu drenajları ve hendek kaplama çalışmaları şeklinde sanat yapısı işleri ve son olarak da alt temel ve temel tabakaları teşkiline müteakip astarlı Sathi Kaplama yapımı şeklinde üstyapı imalatlarının tamamlanması hedeflenmektedir. Yapılacak çalışmalar neticesinde hem yol platformunda genişleme sağlanacak hem de sürüş konforu açısından iyileşmeler olacaktır. Bu proje yaklaşık 30 Milyon TL olarak hesaplanmıştır. Bu kesimde yüksek yarma yükseklikleri olduğundan, özellikle yarma önlerine duvar ihtiyacı söz konusu olacaktır. Karayolları bölge müdürlüğümüz tarafından işin ihalesi yapılarak yüklenici firmaya en kısa zamanda işin teslimi yapılarak yol yapım çalışmalarına başlanılacaktır" şeklinde konuştu.

(AE-SD-Y)



12.05.2017 16:55:43 TSI

NNNN

