ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sincik- Malatya yolunun ihalesi yapıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:46
Sincik- Malatya yolunun ihalesi yapıldı
Sincik- Malatya yolunun ihalesi yapıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Erkut
ADIYAMAN (İHA) - Sincik-Malatya yolunun ihalesinin yapıldığını belirten TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, "Mevcut yol standardı oldukça düşük, yapılacak çalışmalar neticesinde hem yol platformunda genişleme sağlanacak hem de sürüş konforu açısından iyileşmeler olacaktır" dedi.
TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, "2015 yılında Karayolları yol ağına dahil olan Sincik-Malatya yolunun geçtiği güzergah oldukça apik bir arazi olduğundan mevcut yol standardı oldukça düşüktür. 2017 yılında bu güzergahın tamamının standardının yükseltilmesi ve bölgedeki Serince, Sakız, Balkaya, Arıkonak, Geçitli ve Aksu gibi yerleşim yerlerinin Adıyaman bağlantısının kolaylaştırılması için yeni bir yol yapım projesi gündeme alınmış ve ihale sürecine başlanmıştı. Yapılacak çalışmalarda öncelikle grup iyileştirmeleri, yolun enine ve boyuna eğiminde düzeltmeler ve heyelanlı kesimlerin ıslahı şeklinde toprak işleri çalışmaları yapılacak. Ayrıca gerekli yerlere yeni hidrolik sanat yapıları yapımı (menfez ve boru geçişleri) veya mevcut sanat yapılarının uzatılması ile yeraltı suyu drenajları ve hendek kaplama çalışmaları şeklinde sanat yapısı işleri ve son olarak da alt temel ve temel tabakaları teşkiline müteakip astarlı Sathi Kaplama yapımı şeklinde üstyapı imalatlarının tamamlanması hedeflenmektedir. Yapılacak çalışmalar neticesinde hem yol platformunda genişleme sağlanacak hem de sürüş konforu açısından iyileşmeler olacaktır. Bu proje yaklaşık 30 Milyon TL olarak hesaplanmıştır. Bu kesimde yüksek yarma yükseklikleri olduğundan, özellikle yarma önlerine duvar ihtiyacı söz konusu olacaktır. Karayolları bölge müdürlüğümüz tarafından işin ihalesi yapılarak yüklenici firmaya en kısa zamanda işin teslimi yapılarak yol yapım çalışmalarına başlanılacaktır" şeklinde konuştu.
(AE-SD-Y)

12.05.2017 16:55:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Sporla Başla Sağlıklı Yaşa&quot; etkinliği
YEREL

"SPORLA BAŞLA SAĞLIKLI YAŞA" ETKİNLİĞİ
Defterdar Mutluay'dan yapılandırma açıklaması
YEREL

DEFTERDAR MUTLUAY'DAN YAPILANDIRMA AÇIKLAMASI
Sincik'te bin 50 adet arılı kovan dağıtıldı
YEREL

SİNCİK'TE BİN 50 ADET ARILI KOVAN DAĞITILDI
Giyim üretim teknolojisi bölümü öğrencilerinden mezuniyet sergisi
YEREL

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN MEZUNİYET SERGİSİ
Yurt öğrencileri ve engelli öğrenciler doyasıya eğlendi
YEREL

YURT ÖĞRENCİLERİ VE ENGELLİ ÖĞRENCİLER DOYASIYA EĞLENDİ
Adıyaman KYK'dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL

ADIYAMAN KYK'DAN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET
Engelli minikler gönüllerince eğlendi
YEREL

ENGELLİ MİNİKLER GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Çocuklar için uygulamalı Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı
YEREL

ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİM PARKI HİZMETE AÇILDI
Milletvekili Salih Fırat'tan Dünya Hemşireler Günü mesajı
YEREL

MİLLETVEKİLİ SALİH FIRAT'TAN DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJI
Öğrenciler İngilizce şarkı söyleyip skeç oynadı
YEREL

ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE ŞARKI SÖYLEYİP SKEÇ OYNADI
Adıyaman Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU
Adıyaman Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU
AK Parti gençlerle bir araya geldi
YEREL

AK PARTİ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Koluna demir parmaklık saplanan genci AFAD ekipleri kurtardı
YEREL

KOLUNA DEMİR PARMAKLIK SAPLANAN GENCİ AFAD EKİPLERİ KURTARDI
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL

JANDARMA UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR
Motorlu testereyle yüzünü kesen kişi hastanelik oldu
YEREL

MOTORLU TESTEREYLE YÜZÜNÜ KESEN KİŞİ HASTANELİK OLDU
U14 Futbol karşılaşmalarının fikstürü çekildi
YEREL

U14 FUTBOL KARŞILAŞMALARININ FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ
Vali Erin vatandaşlarla bir araya geliyor
YEREL

VALİ ERİN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİYOR
Özel sporcular arası bocce il birinciliği düzenlendi
YEREL

ÖZEL SPORCULAR ARASI BOCCE İL BİRİNCİLİĞİ DÜZENLENDİ
Çocuk oyunları şenliği sona erdi
YEREL

ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ SONA ERDİ
Eğitimci Yazar Halit Erdoğan İkra Kolejinde imza günü düzenledi
YEREL

EĞİTİMCİ YAZAR HALİT ERDOĞAN İKRA KOLEJİNDE İMZA GÜNÜ DÜZENLEDİ
Türk ve Suriyeli öğrenciler kardeşlik buluşmasında bir araya geldi
YEREL

TÜRK VE SURİYELİ ÖĞRENCİLER KARDEŞLİK BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ
Otomobiller çarpıştı: 7 Yaralı
YEREL

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 7 YARALI
Gölbaşı ilçesinde peyzaj çalışmaları devam ediyor
YEREL

GÖLBAŞI İLÇESİNDE PEYZAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!