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Kayapınar'ın genç tiyatrocuları perde açıyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:47
Kayapınar'ın genç tiyatrocuları perde açıyor
Kayapınar'ın genç tiyatrocuları perde açıyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Kursu mezunları tiyatro oyunu ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor.
Eğitimlerini tiyatrocu Halim Kaplan'ın verdiği tiyatro dersleri ile mezun olan öğrenciler, 3 ay boyunca büyük bir emek sarf ederek hazırlandıkları Ferhan Şensoy'un yazdığı "Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı" adlı tiyatro oyunu ile mezuniyetlerini perçinleştirecek. 15 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da Cegerxwin Kültür ve sanat merkezinde sahnelenecek oyun 17 ve 21 Mayıs tarihlerinde de sanatseverlerin ilgisine sunulacak.
(İHA-MP-Y)

12.05.2017 16:56:24 TSI
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