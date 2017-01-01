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Bozova kent parkının temeli atıldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Her İlçeye Park' yapım projeleri kapsamında Bozova Kent Parkının resmi temelini atarak ilçeye nefes alacağı bir alan oluşturuyor. İlçede gençlerin spor aktivitelerini yapabileceği spor kompleksini de tamamlayarak resmi açılışı gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozova merkezde yapılan kent parkının temeli Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin de katılımıyla atıldı. Aynı program çerçevesinde ilçede yapılan spor kompleksinin de açılışı gerçekleşti. Programa Başkan Nihat Çiftçi'nin yanı sıra Bozova Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker, meclis üyeleri, muhtarlar, AK Parti ilçe teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yaparak spor kompleksinin ve yapımı süren parkın Bozovalılara hayırlı olmasını dileyen Başkan Çiftçi, "Parkımızın yapımı devam ediyor. Resmi temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Bozovalılar burada piknik yapma ve dinlenme imkanına kavuşacaklar. Güzel ve yeşil bir alanı ilçemize kazandırıyoruz. Spor tesisimizi tamamladık. İşletmesini ilçe Belediyemize devrediyoruz. Semt pazarını da devrediyoruz. Gençler için tesis açıyoruz. Gençlerin çalışması, gelişmesi ve okuması lazım. Yarının kurum müdürleri ve belediye başkanları gençlerdir. Gençler için çalışıyoruz. Gençlerde bu mekanlara sahip çıkacaklar. Spor turnuvaları yaparak buradan faydalanabilirler" diye konuştu.

Başkan Çiftçi'nin ardından söz alan Bozova Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker da, ilçeye yönelik yatırımlarından dolayı Başkan Çiftçi'ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından parkın temeli atıldı. Bozova merkezde 28 bin metrekarelik park içerisinde spor sahası, koşu parkuru, spor alanları, meydan, oyun grubu, oturma birimleri ve kamelyalar yer alacak. Temel atma törenin ardından spor tesisinin açılışı gerçekleşti.

Başkan Çiftçi ve beraberindekiler spor sahasında gençlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

(Şİ-SD-Y)



12.05.2017 16:55:13 TSI

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