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Giyim üretim teknolojisi bölümü öğrencilerinden mezuniyet sergisi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü öğrencileri tarafından Deneysel Giysi tasarımı ve moda tasarımı yılsonu sergisi düzenlendi.

Serginin açılış kurdelesini Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü keserken, etkinlikte Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Ali Aydın, Teknik Bilimler meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tanju Teker, öğretim görevlileri ve öğrenciler hazır bulundu. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü tasarımları incelerken, emeği geçen herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Sergide konuşan Rektör Prof. Dr. Gönüllü, "Öncelikle emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Birbirinden güzel tasarımlara imza atılırken, gerçekten benzersiz çalışmalar yapılmış. Gerek öğrencilerimiz gerekse de öğretim üyelerimizin katkısıyla hazırlanan bu serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnanıyorum ki öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da öğrenmeye sürekli açık olup kendilerini daha da geliştirerek hayat boyu başarılı olacaklardır. Hiçbir zaman pes etmeyin. İnanın kendinize hedef koyun ve hedeften sapmayın. İşinizde en iyi olmak için çabalayın" şeklinde konuştu.

Birbirinden renkli tasarımlara imza atan Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü öğrencileri çalışmalarını sergilerken, bir yandan mezun olmanın heyecanı ve mutluluğunu diğer yandan da Adıyaman Üniversitesinden ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti..

(CK-SD-Y)



12.05.2017 16:56:38 TSI

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