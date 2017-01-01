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Sincik'te bin 50 adet arılı kovan dağıtıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:48
Sincik'te bin 50 adet arılı kovan dağıtıldı
Sincik'te bin 50 adet arılı kovan dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Erkut
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik İlçesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan 'Tarımsal alanlar dışında halkın gelir düzeyini arıcılık faaliyetleri ile yükseltme' projesi kapsamında bin 50 adet arılı kovan dağıtıldı.
Sincik İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Sincik Arıcılık Eğitim Kültür Derneğinin ortaklaşa GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğu Proje kapsamında Sincik genelinde 70 arıcıya bin 50 adet arılı kovan dağıtımı yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sincik İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nihat Gök, "Sincik İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ile Arıcılar Derneğiyle ortaklaşa yaptığımız bu proje kapsamında toplamda bin 50 adet arılı kovan dağıtımı yaptık. Proje kapsamında 70 arıcımıza 15'er adet arılı kovan desteği sağlandı. Bu projemizin yaklaşık maliyeti 420 bin lira, bunun yaklaşık 300 bin lirasını GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı karşıladı, geriye kalan yaklaşık 120 bin lirasını arıcılarımız karşıladı. Bu projemizde yüzde 70 hibe, yüzde 30 çiftçi desteklidir" ifadelerini kullandı. Sincik Arıcılık Eğitim Kültür Derneği Başkanı Mahmut Öztürk ise yaptığı konuşmada, "Derneğimize kayıtlı 70 arıcıya toplamda bin 50 adet arılı kovan dağıtımı yapıldı. Bizim dernek olarak en büyük hedefimiz organik bal üretimini artırmaktır. Bu yıl İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile ortaklaşa GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğumuz proje kapsamında 72 arıcımızın organik bal üretimine geçmesini amaçlıyoruz. İlçemiz tarımsal alanlarda zirai ilaçlama yok denilecek kadar az olmasından dolayı organik arıcılık için ideal bir yer. Ayrıca bu 72 üyemiz için organik sertifika başvurusunda da bulunduk, inşallah önümüzdeki yıllar içerisinde derneğimizin tüm üyeleri organik bal üretimine geçmesini sağlayacağız. Böylece ilçemizin en önemli geçim kaynakları arasından yer alan balımızı marka haline getirip değerinde satılmasını sağlayarak arıcılarımızın hak etikleri gelir seviyesine ulaşmasını sağlayacağız. Bu projeye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(AE-SD-Y)

12.05.2017 16:57:17 TSI
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