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Gazeteci Harun Ersoy mezarı başında anıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:49
Gazeteci Harun Ersoy mezarı başında anıldı
Gazeteci Harun Ersoy mezarı başında anıldı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - 12 Mayıs 2014 tarihinde hayata gözlerini yuman Zonguldak'ın usta duayen gazetecisi Demir Medya Genel Koordinatörü ve Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcılığı ve yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Harun Ersoy, ölümünün 3. yıl dönümünde Asri mezarlıktaki mezarı başında anıldı.
Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) yöneticileri Başkan Osman Sav, Başkan Vekili Mustafa Emen, Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir, Demir Medya muhabiri Ercan Aygün ve gazeteci Selçuk Koçaklı'nın yanı sıra Harun Ersoy'un bacanağı Yavuz Boz ve yakın arkadaşı Selim Cansızoğlu tarafından ziyaret edilerek dualar okundu.
Harun Ersoy'un çok iyi bir dost, arkadaş ve dürüst bir gazeteci olduğunu ve erken yaşta aramızdan ayrılarak hepimizi derinden üzdüğünü ve onun yokluğunu aradığını ifade eden Ersoy'un Bacanağı Yavuz Boz, Her sene mezarı başına gelerek gerçek dost olduklarını ortaya koyan Karaelmas Gazeteciler Derneği yöneticilerine teşekkür ettiğini söyledi.
Daha sonra konuşan Başkan Vekili Mustafa Emen "Harun Ersoy'u 70'li yıllarda tanıdım birlikte çok çalıştık daha sonra o kendi mesleğine çeşitli gazetelerde devam etti ve son olarak Demir Medya Genel Koordinatörlüğü yaptığı görevinde aramızdan ayrıldı. Uzun yıllar tanıdığım Harun Ersoy'un vefatına çok üzüldüm. Onu daima anacağız ve arıyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.
Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Osman ise, Harun Ersoy'un çok başarılı ve kalemi sağlam çok iyi örnek bir gazeteci olduğunu ifade ederek her sene mezarı başına gelerek onu dualarla andıklarını ve anmaya da devam edeceklerini söyledi.
(SÖ-SÖ-Y)

12.05.2017 16:59:11 TSI
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