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Orgeneral Savaş'tan Vali Taşyapan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı ziyaret etti.

Orgeneral Savaş ve beraberindekiler, Van'da ilk olarak 10 Mayıs 2017 günü Tendürek Dağında EYP infilakı sonucu yaralanan askerleri ziyaret etmek üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine gitti. 3. Ordu'ya bağlı birliklerden görevli geldikleri bölgede süren operasyon sırasında yaralanan askerler hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldıktan sonra valiliğe geçen Orgeneral Savaş, valilik bahçesinde Vali İbrahim Taşyapan tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterinin imzalanmasının ardından makama geçen ve burada Vali Taşyapan ile bir süre görüşen 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın ziyaretinde Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu'nun yanı sıra askeri yetkililer de yer aldı.

(MSA-Y)



12.05.2017 16:59:33 TSI

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