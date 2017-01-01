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Milas'ta Balık ve Çocuk Oyunları Festivali başladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:51
Milas'ta Balık ve Çocuk Oyunları Festivali başladı
Milas'ta Balık ve Çocuk Oyunları Festivali başladı

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Türkiye'de denizdeki kültür balığı üretiminin ilk kez yapıldığı yer olan Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas Kaymakamlığı öncülüğünde 1. Uluslararası Milas Balık ve Çocuk Oyunları Festivali gerçekleştiriliyor. Festival etkinlikleri sırasında 5 bin çocuk aynı anda aynı anda topaç çevirerek, 3 bin kişiyle ise balık figürü oluşturularak Guinness rekoru kırılmaya çalışılacak.

Milas'ın kültür balıkçılığı alanında en büyük üretici olduğunun bilinmesini sağlamak, balıkçılık konusunda Milas'ı bir marka haline getirmek, Milas'ın adını Guinness Dünya Rekorları Kitabına Balıkçılık ve Çocuk Oyunları alanında yazdırmak, Milas'ın uluslararası boyutta tanıtımını sağlamak, misafir ülke çocukları ile Türk çocuklarının oyun arkadaşlıkları kurarak birbirlerini tanımalarına ve yetişkinlikte önyargı ve olumsuz duygulardan uzak kalmalarına imkân ve zemin oluşturmayı, misafir öğrenci ve öğretmenlerin Türkiye ile ilgili dusunce ve izlenimlerini geliştirmeyi, Türk mili ve manevi değerlerini tanımada önemli bir avantaja sahip olmalarını ve gelecek nesilde olumlu izlenimler yaratmak amacıyla Milas'ta Milas Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Milas Balık ve Çocuk Oyunları Festivali bugün başladı.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer, İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Selçuk Tomakin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Eşref Arslan, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Atatürk Anıtı önünde açılış töreni düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının seslendirilmesinin ardından bir konuşma yapan ve etkinlikler hakkında bilgi aktaran Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, "Çocuk Oyunları ve Milas Mucidini Arıyor sergisi ile bugün festivalimiz başlıyor. Yapacak olduğumuz etkinlikler ve faaliyetler inşallah Milas'ın marka değerlerini artırmada ve tanıtımında faydası olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün ki sergimizde 121 adet eski tarihi oyuncak, Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanmış 15 proje ile Milas Mucidini Arıyor Projesi kapsamında 22 okulumuzun katılımıyla hazırlanan 40 proje sergileniyor" dedi.
Bal, etkinlik kapsamında 16 Mayıs tarihinde 'En fazla topaç çevirme', 17 Mayıs tarihinde ise 'En kalabalık balık koreografisini' oluşturma şeklinde iki adet Guinness rekor denemesi gerçekleştireceklerini de ifade etti.
Bal'ın yaptığı konuşmanın ardından programın açılış kurdelesi Kaymakam Arslan ve törene katılan protokol tarafından öğrencilerle birlikte kesildi. Protokol, stantlarda yer alan projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi aldılar.
(ÇP-MB-Y)

12.05.2017 17:00:52 TSI
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