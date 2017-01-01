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Kadın Meclisi'nden Anneler Günü programı

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:52
Kadın Meclisi'nden Anneler Günü programı
Kadın Meclisi'nden Anneler Günü programı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Anneler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Anneler Günü dolayısıyla North Point Otel'de bir program düzenledi. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Turgut, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, "Kadın Meclisi olarak anneleri ve evlatlarını programımızda buluşturmak ve Anneler Günü'nde bir arada olalım istedik. Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize Kadın Meclisim adına teşekkür ediyorum. Bizler önce evlat, sonra kardeş, eş ve anneyiz. Kadın olmanın en güzel yanı anne olmaktır. Annelik duygusunu yaşayabilmek de çok önemlidir" dedi.

"Annelerin hakkını ödeyemeyiz"
Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ise, "Bugün buradaki en güzel sıfat annelik sıfatıdır. Payelerin en yüksek rütbesi anneliktir. Dinimizde 'Cennet anaların ayağının altındadır' diye buyrulan bir hadis-i şerif var. Çok fazla söze gerek yok aslında bu söz her şeyi anlatıyor." Anne üzerine söylenecek çok söz bulunduğunu ifade eden Değirmenci, "Ancak en güzeli karşılıksız sevgi ve şefkat gösterebilen, karşılıksız merhamet gösterebilen yegane varlık analarımızdır. Annelerin hakkını ödeyemeyiz. İyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda olan annelerimizdir. Bu vesile ile bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. Konuşmaların ardından Değirmenci ve Özen davetlilere Anneler Günü anısına şal hediye etti.
(SÇ-SÇ-Y)

12.05.2017 17:01:08 TSI
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