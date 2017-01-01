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KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci:

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:52
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci:
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci:
- "Annelerimiz sevgi ve merhametin temsilcileridir"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak tüm anneleri kutladı.
Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bir milletin temelini aile meydana getirdiği gibi, ailenin temelinde de esas olan annelerimizdir. Sağlıklı bir toplum için, sağlıklı çocuk ve gençlerin yetişmesi de büyük oranda annelere ve aile ortamına bağlıdır.
Bilinmelidir ki; kendine güvenen, milli ve manevi değerlere sahip, zorluklar karşısında yılmayan, ahlak değerlerini tam olarak özümsemiş nesillerin yetişebilmesi annelerimizin özverili ve her türlü takdirin üzerindeki gayretleriyle mümkün olacaktır. Sevgi ve merhametin, şefkat ve ilginin yeri doldurulamaz temsilcileri olan annelerin haklarını ödemenin kolay olmayacağı da hiçbir zaman unutulmamalıdır.
Annelerimizi belirli günlerde değil her gün hatırlamalı, yaşam boyunca sevgi ve içtenlikle kucaklamalı, emeklerinin boşa gitmediğini gösterecek sorumlu bir yaşam sürmeli, bizlerde çocuklarımıza aynı yüce değerleri aktarabilmeliyiz.
Bu düşüncelerle başta, bu vatan için evlatlarını toprağa veren şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hepsine saygı, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz"
(SK)

12.05.2017 17:02:09 TSI
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