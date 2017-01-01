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Etnospor'da Erzurum coşkusu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Bu sene ikincisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, renkli görüntülere sahne oluyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde Türk kültürü ve geçmişin geleceğe olan yansımalarına dikkat çekildi. Yapılan açılış konuşmalarının ardından atlı ekipler gösteri düzenledi. Nefes kesen ok gösterilerinin ardından Eski Türk savaş oyunu post kapmaca oynandı. Gösterilerin ardından protokol üyeleri çadırları dolaştı. Etkinliğin başladığı saatlerden itibaren Erzurum otağında vatandaşları ağırlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, misafirlere kent kültürünü anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan, Erzurum otağını ziyaret etti. Başkan Sekmen, Bilal Erdoğan'a Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kent kültürünün yaşatılması için gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, Erzurum'da ata yadigârı olan geleneksel sporlar ve şehir kültürünün yaşatılması noktasında önemli çalışmalar yapan Başkan Sekmen'e teşekkür etti. Festivalde Erzurum otağının bir diğer ziyaretçisi ise 'Asrın Güreşçisi' unvanlı Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Hamza Yerlikaya oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin'in refakatinde otağı gezen Yerlikaya, çadır önündeki halk oyunları gösterilerine de eşlik ederek vatandaşlarla halay çekti.

(ERZ-AA-Y)



12.05.2017 17:03:23 TSI

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