ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'da 'Verimlilik' sempozyumu

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:55
Van'da 'Verimlilik' sempozyumu
Van'da 'Verimlilik' sempozyumu

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 'Verimlilik' konulu bir sempozyum düzenlendi.
Sempozyuma Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, YYÜ Teknokent Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necat Görentaş ve meslek temsilcileri katıldı. Burada konuşan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, verimliliğin sadece üretimle alakalı bir durum olmadığını belirterek, "Burada eğer başkalarının 1 liraya ürettiğini bizler üç liraya üretiyorsak, o zaman rekabet etme olanağınız yok demektir ya da modası geçmiş bir ürün üretirsek, bunun da alıcısını bulamayız. Onun için bütün sektörlerimizde AR-GE birimleri koruyoruz. Verimlilik de AR-GE'nin ana unsurlarından bir tanesidir. Çünkü hem ürünü hem ürünün üretilme aşamalarını geliştiriyoruz" dedi.
Verimlilik konusunun bütün kurumların kendi içerisinde tartışması gereken bir konu olduğunu ifade eden Vali Taşyapan, bu konunun hayatın merkezinde olan ve sürekli ıskalanan bir konu olduğunu ifade etti.
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, bu sempozyumun verimli geçeceğini ifade ederek, "Verimliliği sadece ticarileşmiş metalarda aramak doğru değil. Aslında verimliliği fikir ve düşünce düzeyinde aramak gerekir. Eğer düşünceleriniz ve ortaya koyduğunuz fikir bir şeylere dönüşebiliyorsa, bu verimli olduğunuz anlama gelir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bizler verimlilikle ilgili gerek fikir gerekse üretim bazında işin merkezinde olmayı hedefliyoruz. Zira üniversitelerin işleri sadece eğitim değil. Eğitimin yanı sıra diğer kurumlarla da işbirliği içerisine girerek verimli bir çalışma ortaya koymaktır. Bizlerin de bu anlamdaki çalışmalarımız devam edecektir. Bu anlamda kapılarımız her zaman çalışma yapacak herkese açıktır" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından sempozyum yapılan sunumlarla devam etti.
(MD-MSA-Y)

12.05.2017 17:04:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Orgeneral Savaş'tan Vali Taşyapan'a ziyaret
YEREL

ORGENERAL SAVAŞ'TAN VALİ TAŞYAPAN'A ZİYARET
Çaldıran'da 34 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

ÇALDIRAN'DA 34 BİN 210 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Van'da &quot;Yolumuzu Aydınlatan Kandiller&quot; projesi
YEREL

VAN'DA "YOLUMUZU AYDINLATAN KANDİLLER" PROJESİ
Boş beşikte kaçak sigara sevkiyatı
YEREL

BOŞ BEŞİKTE KAÇAK SİGARA SEVKİYATI
Van'da 63 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 63 BİN 600 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Uluslararası Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm Sempozyumu
YEREL

ULUSLARARASI DİN KARŞITI ÇAĞDAŞ AKIMLAR VE DEİZM SEMPOZYUMU
Müftü Demirel'den engellilere ziyaret
YEREL

MÜFTÜ DEMİREL'DEN ENGELLİLERE ZİYARET
Vanlı çiftçiler Ankara'ya hareket etti
YEREL

VANLI ÇİFTÇİLER ANKARA'YA HAREKET ETTİ
Van'da 'Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm' sempozyumu
YEREL

VAN'DA 'DİN KARŞITI ÇAĞDAŞ AKIMLAR VE DEİZM' SEMPOZYUMU
Van'da 'Ambulans Sürüş Teknikleri' eğitimi
YEREL

VAN'DA 'AMBULANS SÜRÜŞ TEKNİKLERİ' EĞİTİMİ
Van'da okul inşaatları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL

VAN'DA OKUL İNŞAATLARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Van'da Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-2
YEREL

VAN'DA ÇOCUKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK DENETİM UYGULAMASI-2
Aday memurlara temel eğitim sınavı
YEREL

ADAY MEMURLARA TEMEL EĞİTİM SINAVI
YYÜ'de &quot;Karma Öğretim Elemanları Sergisi 2017&quot; açıldı
YEREL

YYÜ'DE "KARMA ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ 2017" AÇILDI
Van'da &quot;Gençliğe Kurulan İnanç Tuzakları&quot; konferansı
YEREL

VAN'DA "GENÇLİĞE KURULAN İNANÇ TUZAKLARI" KONFERANSI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Muş'ta:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU MUŞ'TA:
Kaymakam Çınar'a teşekkür ziyareti
YEREL

KAYMAKAM ÇINAR'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Gevaş'ta voleybol turnuvası
YEREL

GEVAŞ'TA VOLEYBOL TURNUVASI
Hizmet-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı
YEREL

HİZMET-İŞ SENDİKASI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALADI
YYÜ'de Engelliler Haftası etkinliği
YEREL

YYÜ'DE ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ
YYÜ'de Hemşirelik Haftası etkinliği
YEREL

YYÜ'DE HEMŞİRELİK HAFTASI ETKİNLİĞİ
Mahalle sakinlerinden Başkan Vekili Öztürk'e teşekkür
YEREL

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN VEKİLİ ÖZTÜRK'E TEŞEKKÜR
Van'da &quot;İnşaat ve Mobilya Fuarı&quot; açıldı
YEREL

VAN'DA "İNŞAAT VE MOBİLYA FUARI" AÇILDI
Özel insanlar özel günde nikah masasına oturdu
YEREL

ÖZEL İNSANLAR ÖZEL GÜNDE NİKAH MASASINA OTURDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!