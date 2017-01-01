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Van'da 'Verimlilik' sempozyumu



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 'Verimlilik' konulu bir sempozyum düzenlendi.

Sempozyuma Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, YYÜ Teknokent Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necat Görentaş ve meslek temsilcileri katıldı. Burada konuşan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, verimliliğin sadece üretimle alakalı bir durum olmadığını belirterek, "Burada eğer başkalarının 1 liraya ürettiğini bizler üç liraya üretiyorsak, o zaman rekabet etme olanağınız yok demektir ya da modası geçmiş bir ürün üretirsek, bunun da alıcısını bulamayız. Onun için bütün sektörlerimizde AR-GE birimleri koruyoruz. Verimlilik de AR-GE'nin ana unsurlarından bir tanesidir. Çünkü hem ürünü hem ürünün üretilme aşamalarını geliştiriyoruz" dedi.

Verimlilik konusunun bütün kurumların kendi içerisinde tartışması gereken bir konu olduğunu ifade eden Vali Taşyapan, bu konunun hayatın merkezinde olan ve sürekli ıskalanan bir konu olduğunu ifade etti.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, bu sempozyumun verimli geçeceğini ifade ederek, "Verimliliği sadece ticarileşmiş metalarda aramak doğru değil. Aslında verimliliği fikir ve düşünce düzeyinde aramak gerekir. Eğer düşünceleriniz ve ortaya koyduğunuz fikir bir şeylere dönüşebiliyorsa, bu verimli olduğunuz anlama gelir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bizler verimlilikle ilgili gerek fikir gerekse üretim bazında işin merkezinde olmayı hedefliyoruz. Zira üniversitelerin işleri sadece eğitim değil. Eğitimin yanı sıra diğer kurumlarla da işbirliği içerisine girerek verimli bir çalışma ortaya koymaktır. Bizlerin de bu anlamdaki çalışmalarımız devam edecektir. Bu anlamda kapılarımız her zaman çalışma yapacak herkese açıktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sempozyum yapılan sunumlarla devam etti.

(MD-MSA-Y)



12.05.2017 17:04:13 TSI

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