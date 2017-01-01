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Hastane hırsızı yakayı ele verdi



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde hastaların veya yakınlarının paralarını çalan hırsız son işinde yakayı ele verdi.

Kars Harakani Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği'nde meydana gelen hırsızlık olayında bir kişinin çantasından 65.00 TL. parası çalındı.

Bunun üzerine harekete geçen polis hastanede yaptığı çalışmalarda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında müştekinin çantasından çalmış olduğu 65.00 TL. para ele geçirilerek olayın müştekisine teslim edildi.

Ayrıca 27.03.2017 günü yine tahakkuk servisinde servis çalışanlarının çantasından 440.00 TL, 70 ABD doları ve 40 Euro paranın çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırmalarda, olayı gerçekleştiren şüpheli kişinin aynı şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'nde vermiş olduğu ifadesinde; "Hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini" beyan etti. Şüpheli kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamını yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.

(IÇ-Y)



12.05.2017 17:04:40 TSI

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