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Yozgat'ta Sosyete Pazarı açıldı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA)- Yozgat'ta ilk olma özelliği taşıyan Sosyete Pazarı, Yozgat Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde hizmete girdi.

Her hafta Cuma günü vatandaşa hizmet verecek olan Sosyete Pazarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualar eşliğinde açılan Sosyete Pazarı, Yozgat halkı tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Yozgat ve diğer illerden gelen esnafın oluşturduğu Sosyete Pazarı'nda vatandaşın ihtiyacına karşılık veren ayakkabıdan çantaya, zücaciyeden kozmetiğe, spordan klasik giyime kadar birçok ürün yer aldı.

Pazarın açılışında konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,"Yozgat bu tür hizmetlerle yavaş yavaş hareketleniyor. Şehrin canlanması için bu tür hizmetlere ihtiyaç vardı. Yozgat Belediyemizde bir ilke daha imza attı. Burayı bize kazandırdı. Sosyete pazarının Yozgat halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise,"Sebze ve meyve pazarının ardından köylü pazarı da Yozgat Belediyesi tarafından yaptırılan Kapalı Pazar yerine alınmıştı. Şimdi de Pazar yeri, haftanın bir günü sosyete pazarı ile vatandaşlarımıza hizmet etmiş oluyor. Beklediğimizden daha iyi bir tablo ile karşılaştık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Kazım Arslan ise,"Günümüzün ekonomik sisteminde alışveriş merkezlerinin, süper marketlerin çoğaldığı sistemde esnafın bunlarla baş edebilmesinin en önemli yollarından birisi de bu pazarlardır. İnşallah Yozgat esnafı da buna yeterince katkı sağlar. Esnafımız için halkımız için bereketli olur. Temennimiz burada kaliteli ve ekonomik ürünlerin satılmasıdır. Bu şekilde olduğu zaman bu pazar aksamadan işlemeye devam edecektir" dedi.

(BMG-UY-Y-)



12.05.2017 17:05:07 TSI

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