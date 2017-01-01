Gazi ve şehit anneleri bu defa Tendürek şehitlerine ağladılar
- Ağrılı şehit anneleri Vali eşiyle dertleşerek gözyaşı
- kardeşini ve oğlunu aynı gün şehit veren anne vali eşiyle dertleşti
(Fotoğraflı - Görüntülü)
Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi Musa Işın'ın Eşi Tuğba Işın, 'Annelere Günü' nedeniyle şehit ve gazi anneleri ve eşleri ile bir araya geldi. Programda şehit aileleri Tendürek'te şehit olan 2 uzman çavuş için gözyaşı döktüler.
Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın'ın eşi Tuba Işın 'Anneler Günü' kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi'nde şehit anneleri, eşleri ve yakınları için düzenlenen programa katıldı. Tuğba Işın'a televizyon programcısı İkbal Gürpınar eşlik etti. Işın, şehit anneleri ve eşleri ile tek tek ilgilenerek bir süre sohbet edip sorunlarını dinledi. Işın ve şehit yakınları zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Şehit aileleri Vali Işının eşi Tuba Işın'la dertleşerek gözyaşı döktüler. Oğlu ve kardeşini 2016 yılında PKK terör örgütüyle çıkan çatışmada aynı gün şehit veren Beyzeman Demir, Tuba Işın ile Kürtçe konuşarak ağıtlar yaktı. Vali eşi Işın'a 2 askerin şehit olması nedeni ile geceden beri gözüne uyku girmediğini belirten Demir, "Dün geceden beri çok tedirginim. Gece boyu gözüme uyku girmedi ve sabaha kadar ağladım. Allah askerimize yardım etsin" dedi.
Kürtçe konuşan şehit annesini dikkatle dinleyen Vali eşi Tuba Işın "Merak etme biz büyük bir devletiz. Hiç kimse size bir şey yapamaz. Vali den sizin bir çocuğunuz. Çok dua edelim ülkemiz ve askerimize. İnşallah o kâfirler hiçbir şey yapamayacaklar" şeklinde konuştu.
(AG-AA-Y)
12.05.2017 17:05:09 TSI
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