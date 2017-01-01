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Cizre Belediyesi kaldırım işgaline karşı harekete geçti

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:57
Cizre Belediyesi kaldırım işgaline karşı harekete geçti
Cizre Belediyesi kaldırım işgaline karşı harekete geçti

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çarşı merkezindeki kaldırım işgallerine karşı harekete geçti.
Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çarşı merkezinde kaldırımları işgal eden esnaflara özellikle de cadde ve kaldırımlara sandalyeleri koyarak yaya yolunu kapatıp kaldırım işgali yapan çay ocağı ve kahvehanecilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kaldırımları işgal eden ve yaya yolunu kapatan esnaflara yönelik gerekli uyarılar ve cezai işlemler yapılarak kaldırımları boşaltmak için çalışmalar başlatıldı. Kaldırım işgaline karşı Zabıta Müdürlüğünün uygulamasını yerinde gören ve uygulamaya destek veren vatandaşlar da kaldırım işgalinden çok rahatsız olduklarını ve belediyenin yerinde bir çalışma yaptığını, bu çalışmalarda Belediyenin yanında olduklarını dile getirdi.
(AY-MP-Y)

12.05.2017 17:05:45 TSI
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