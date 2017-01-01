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Başkan Köşker, Erzurumlular Derneği ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, Gebze Erzurumlular Derneği Başkanı Gıyaseddin Çelikel ve yönetimleri Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti.

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Tekin Dursun Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i Gölcük Hasaneyn Piknik Alanında 21 Mayıs Pazar günü düzenlenecek olan 10. Piknik Şölenine davet etti.

Davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker bu tür etkinliklerin hemşehrilerin bir araya gelmesinde önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

(RFK-Y)



12.05.2017 17:07:10 TSI

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