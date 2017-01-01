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Yozgat'ta Anneler Günü kutlandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:59
Yozgat'ta Anneler Günü kutlandı
Yozgat'ta Anneler Günü kutlandı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Anneler Günü dolayısıyla Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi'nde program düzenledi.
Anne konulu bir sunum ile başlayan programa Vali Kemal Yurtnaç'ın eşi Dilek Yurtnaç, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanları, öğrenciler ve çok sayıda anne katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Musa Saydam, günün anlam ve önemine değinerek annelerin hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini dile getirdi.
Yılın her gününün anneler günü olarak kutlanması gerektiğini belirten Saydam, "Aile ve Sosyal Politikalar olarak, ilimizde annelere ve ailelere yönelik olarak sosyal iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Huzurevlerimizde bugüne kadar 158 annemize barınma hizmeti sağladık. Yeni doğan bebekler için annelere doğum yardımı olarak 2015 yılı Nisan ayından bugüne kadar 4 milyon lira ödenek sağlandı. 2006 yılından bugüne kadar Yozgat'ta ailelere çeşitli yardımlar adı altında 223 milyon liralık bir yardım sağlanarak aileler desteklenmiştir" dedi.
Düzenlenen programda anne temalı şiirler okundu ve Alparslan Türkeş Huzurevinde kalan anneler, günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu. Salonda duygusal anlar yaşandı.Programın sonunda ise katılımcılara karanfil dağıtıldı.
(BMG-UY-Y-)

12.05.2017 17:09:13 TSI
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