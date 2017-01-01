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Defterdar Mutluay'dan yapılandırma açıklaması



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Defterdarı Orhan Mutluay, 6736 sayılı kanun kapsamında borcunu yapılandıran ancak ilk taksitini ödeyemediği için yapılandırması bozulanlara yeniden yapılandırma imkanını olduğunu söyledi.

Defterdar Orhan Mutluay, kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlara, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verildiğini ve bu sürenin 30 Kasım 2016 tarihinde sone erdiğini ifade etti.

Bazı vatandaşlarımızın, Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle kanundan yararlanma hakları sona erdiğini belirten Orhan Mutluay, ancak kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verildiğini kaydetti.

Orhan Mutluay açıklamasında, " Yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir. 6736 Sayılı kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre, Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır" dedi.

Mutluay konuşmasının devamında, "6736 Sayılı kanunun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirterek kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir. 6736 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır.

Zira, 6736 sayılı kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir" diye konuştu.

(AHM)



12.05.2017 17:14:31 TSI

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