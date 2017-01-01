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Kırmızı kurdele yerine, 36'lık negatif film rulosu kestiler

- Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği kapılarını açtı

- EFSED Başkanı İlyas Karaman:

- "Sevdamız Edirne, sevdamız fotoğraf"



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Osmanlı'nın 92 yıl başkentliğini yapan, Türkiye'nin tarih, kültür ve sanat anlamında lokomotif şehirleri arasında yer alan Edirne'de faaliyete geçen Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneğinin (EFSED) açılışında

kırmızı kurdele yerine, 36'lık negatif film rulosu kesildi.

Edirne'de yaşayan genç ve dinamik fotoğraf sanatçılardan oluşan, amatör fotoğrafçılık ruhunu dernekleşerek taçlandıran EFSED üyeleri, bugün açılış için deklanşöre bastı. Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği, kent merkezi ofisinin açılışı, il protokolünün ve fotoğraf sevdalılarının geniş katılımıyla gerçekleşti. Törende, kırmızı kurdele yerine 36'lık negatif film rulosu kullanılması dikkat çekti.



"Sevdamız Edirne, sevdamız fotoğraf"

Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği Başkanı İlyas Karaman, açılış sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Derneğimizin kuruluş amacının başında dernek ismimizden de anlaşılacağı üzerine Edirne ve fotoğraf sevdası başı çekiyor. Genç ve dinamik bir kadro ile yola çıktık. Amatör ruhumuzu koruyarak, fotoğraf anlamında kaliteli ve özgün projeler üretmek istiyoruz. Edirne, fotoğraf sanatçılarının olmazsa olmazı, göz bebeği, bu denli kıymetli bir şehirde yaşayan şanslı fotoğrafçılarından oluşan EFSED olarak Edirne'nin fotoğraf envanterine renk getirmeyi arzuluyoruz. İlk projemiz olarak bu yıl 7'ncisi düzenlenmesine rağmen fotoğraf sanatçıları tarafından pek fazla ilgi görmeyen ve görselleşmeyen Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'ni bu yıl EFSED olarak fotoğraflayacağız ve tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde sergimizi açacağız. Açılışımıza katılarak, bizleri onurlandıran ve desteklerini esirgemeyen başta Edirne Valimiz Sayın Günay Özdemir'e ve Edirne Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan'a, ayrıca çok değerli misafirlerimize ve fotoğraf sevdalıları dostlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Siz kıymetli basın mensuplarına da bizleri yalnız bırakmadığınız için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



"Fotoğrafa gönül veren kişilerin gelişiminin ve bilgisinin arttırılması amacıyla yola çıktık"

Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği Genel Sekreteri Koray Ustabaşı, derneğin kurucu üyelerini tanıtarak, şunları kaydetti:

"EFSED yönetiminde ise Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği Başkanlığı fotoğraf sanatçısı İlyas Karaman, başkan yardımcılarını yine fotoğraf sanatçıları Enver Aydın, Fatih Mehmet Özdemir ve Mesut Özder oluşturuyor. Kurucu üyelerimiz arasında ise yine fotoğraf sanatçıları Ercan Dakni, Cumhur Uşar, Mehmet Emre Bingül, Kerim Sarıbaşoğlu ve Işık Burcu Koç yer alıyor. EFSED olarak bizler, fotoğraf sanatının geliştirilmesi, desteklenmesi ve sevdirilmesi, fotoğrafa gönül veren kişilerin gelişiminin ve bilgisinin arttırılması amacıyla yola çıktık."

Törene, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Kamuran Ersan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, GTİ Kapıkule İşletme Müdürü Ertuğrul Irkıçatal, Basın Enformasyon İl Müdürü Uğur Ülgen, EFOD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İyiiz, kamu kurum il müdürü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

(KU-MK-Y)



12.05.2017 17:15:05 TSI

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