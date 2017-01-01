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Bartın Milletvekili Tunç, Rektör Uzun'u ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile AK Parti Bartın İl Başkanı Hüseyin Manav, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Tunç, Üniversitenin Bartın için önemine değinerek "Bartın Üniversitesi şehrimizin önemli dinamiklerinden biridir. Özellikle Filyos Projesiyle birlikte gelişim hızını daha da artıracak şehrimizde, Üniversitemiz de önemli bir noktada bulunmaktadır. Bu kapsamda Rektörümüzün yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun ise "Üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet fonksiyonları vardır. Yapacağımız çalışmalarla bu 3 fonksiyonu dengeli bir biçimde sürdürmek amacındayız. Öğrencilerimizi uluslararası nitelikleri göz ardı etmeden, değer dünyamızı da dikkate alarak bir öğrenim vermeyi hedeflerken, şehrimize ve bölgemize de katkılar sunma gayretinde olacağız." diye konuştu.

(AY-RFK-Y)



12.05.2017 17:19:10 TSI

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