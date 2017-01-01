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İzmit'te sahipsiz hayvanlar için çalışmalar sürecek



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi sahipsiz hayvanların aç ve susuz kalmaması için çalışmalarını sürdürecek.

Şimdiye kadar sokak hayvanlarına yönelik birçok çalışma yapan İzmit Belediyesi, konuyla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Çocuk Parkı ile Anıt Park meydanına son derece modern ve şık 2 adet sokak hayvanlarını besleyen geri dönüşüm üniteleri konuldu.

Montajı yapılan kabinler ile hem sokak hayvanlarının beslenmesine hem de geri dönüşüme katkı sağlanacak. Belediye yetkilileri sistemin çalışma sisteminin çok basit olduğunu belirterek, "Cam, pet ve teneke kutuların atıldığı bir bölmesi bulunan makine, atılan her geri dönüşüm ürününün arkasından belli bir miktarda mama veriyor. Bir başka bölmesinden de vatandaşlar tarafından dökülen içme suyu, makinenin su bölmesine doluyor. Böylelikle sokak hayvanları aç ve susuz kalmamış oluyor" dediler.

(RFK-Y)



12.05.2017 17:19:41 TSI

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