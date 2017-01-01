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Vali Yazıcı, Anneler Günü'nü kutladı



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Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm annelerin evlat sevgisini hiçbir sevgiye değişmeyen kutsal varlıklar olduğunu ifade etti.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin dünyanın en yüce görevini yerine getirdiğini ifade eden Yazıcı, "Unutmayınız ki, karşılıksız tek sevgi anne sevgisidir. Anne sevgisi, insan yaşamı boyunca devam eden en önemli ve anlamlı duygulardan biridir. Annelerimiz hem inancımıza hem de kültürümüze göre baş tacımızdır" dedi.

Anneliğin hassas güzelliğe sahip olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Milli ve dini aidiyetimiz Türk Analarının daha kundaktayken kulağımıza fısıldadıklarıyla şekillendi. Onların anlattıkları, telkinleriyle bu topraklarda başımız dik yaşamak için varoluş ve özgürlük mücadelemizi verdik. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in 'Cennet Annelerin ayaklarının altındadır' hadisini rehber edinmiş insanlar olarak, annelerin sadece özel bir günde değil, her gün insanlığın baş tacı olduğunu hatırlamak ve bunu onlara hissettirmek, biz evlatları için öncelikli görev olmalıdır. Bu aziz topraklar ve milletimiz için ölümsüzlüğe uğurladığımız kahraman şehitlerimizin bizlere emanetleri olan şehit annelerine millet olarak minnet ve şükran duygularımızı sunuyorum. Mutlu günlerinde yavrularını kucaklayamayan yüreği yaralı bütün şehit annelerine ve yakınlarına sahip çıkmak, acılarını paylaşmak bu özel günde daha da anlamlı olacaktır" şeklinde konuştu.

(TS)



12.05.2017 17:21:39 TSI

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