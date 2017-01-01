Rektör Çakar Hemşireler Gününü kutladı
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Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar Hemşireler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Çakar mesajında "Modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in 12 Mayıs olan doğum günü tüm dünyada ve ülkemizde Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. Düzce Üniversitesi olarak, toplumun sağlığı ve insanın yaşam kalitesini artırılması için gece gündüz demeden sabır, özveri ve sevgi ile mesleklerini icra eden hemşirelerimizin haftasını kutlar, şefkat ve sabırla yerine getirdikleri görevlerinde başarılar dileriz" dedi.
(AY)
12.05.2017 17:21:48 TSI
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