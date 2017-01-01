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Köylerin parke çalışmaları için ihale yapıldı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit'in kırsal bölgelerinde yer alan parke ve bordür yapımı için ihale yapıldı.

Sapakpınar, Biberoğlu, Emirhan köylerinde alt yapı çalışmaları sırasında bozulan yolların bakım ve onarımı için açılan ihaleye 10 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 683 bin lira olan ihalede en yüksek teklifi 1 milyon 552 bin lira ile Kibsaş firması verirken, en düşük teklifi ise 793 bin 903 lira ile Erkan Bayat firması verdi.

Yapım süresi 120 gün olan işi kazanan firmanın önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

(İG-İÇ)



12.05.2017 17:22:02 TSI

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