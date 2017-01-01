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Başkan Doğan'dan anneler günü mesajı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yayınladığı mesajda, "Fedakarlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali olan annelerimiz, başımızın tacı, en değerli varlıklarımızın günü kutlu olsun" dedi.

Başkan Doğan mesajında, " 'Cennet annelerin ayağı altındadır.' sözü anneliğin ne kadar kutsal ne kadar mübarek olduğunu ifade etmeye yeterlidir. Böyle değerli olan annelerimizi anmayı sadece bir günle sınırlı tutmak elbette mümkün değildir. Bizim için her gün anneler günüdür. Bizler bunu böyle biliyor annelerimize de böyle değer veriyoruz. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyiz. Hayatını çocuklarına adayan kıymetli annelerimizin anneler gününü kutlarken, onlara hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduklarını hissettirmeliyiz. Emeklerinin boşa gitmediğini göstermemiz, ebeveyne hürmet konusunda çocuklarımıza örnek olmamız gerekmektedir. Başta benim annem olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor ve bütün annelerin gününü gönülden kutluyorum" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

(RFK-Y)



12.05.2017 17:22:35 TSI

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