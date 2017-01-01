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Çobanlar Karacabey'de buluştu

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:13
Çobanlar Karacabey'de buluştu
Çobanlar Karacabey'de buluştu

(Fotoğraflı)

Yasin Keskin
BURSA (İHA) - Türkiye genelindeki çobanlar, Bursa'nın Karacabey ilçesinde ilki düzenlenen "Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları Tanıtım Günleri"nde bir araya geldi.
2017 geleneksel Türkiye çobanları küçükbaş hayvan ve ekipmanları tanıtım günleri Karacabey Belediyesi öncülüğünde başladı. Açılışta konuşan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Çelik, " Tarım, diğer bütün işlerden farklı olarak insanın varlığını sürdürmesinin olmazsa olmazıdır. İnsanların hayatını devam ettirebilmeleri ziraî üretime bağlıdır. Tarımın en önemli alanlarından biri ise hayvancılık olup bu alanda da küçükbaş hayvancılığın özel bir yeri ve önemi vardır. Konu küçükbaş hayvancılık olunca da akla ilk gelen çobanlarımızdır. Çünkü küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilir olmasının en temel faktörü çobanlardır. Çobanlık mesleği insanlık tarihinin en eski mesleklerinden birisidir. Peygamber mesleği olarak da bilinen çobanlık mukaddes bir vazife olarak kabul görür" ifadelerini kullandı.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise,"Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak anılan bir ilçede yaşıyoruz. Nerede tarım, orada varım düsturuyla hareket ediyoruz. Küçükbaş hayvancılık çok önemli. Türkiye'de et ihtiyacının karşılanması ve bu konuda sıkıntıların giderilmesi için küçükbaş hayvancılığa çok önem verilmesi gerekiyor. Çünkü bizim mera varlığımız küçükbaş hayvancılığa daha elverişli. Bu tür organizasyonlarla küçükbaş hayvancılığa ilgi her geçen gün artıyor. Bu organizasyon birincisi, fakat bunu geleneksel hale getireceğiz. Çobanlık önemli bir meslek. Ben küçük yaşta, dedemin ve dayılarımın yanına gittiğimde, kısa bir süre de olsa çobanlık yaptım. Bu işin ne kadar meşakkatli bir meslek olduğunu biliyorum. Bu organizasyonun Karacabey'de olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.
sıra Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Karacabey'de açılan "sürü yönetimi" kursuna katılan çobanlara da sertifikaları verildi. Çobanlar tarafından Başkan Ali Özkan'a kepenek ve sopa hediye edildi.
3 gün sürecek fuarda yerli ve yabancı küçükbaş koyunların tanıtımı da yapılacak.
(MŞ)

12.05.2017 17:22:47 TSI
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