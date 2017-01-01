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Dulkadiroğlu Belediyesi miniklerle Anneler Günü için fidan dikti



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi, Çakmakçı Sait İlkokulu anasınıfı öğrencileriyle birlikte okul bahçesine Anneler Günü'ne özel fidanlar dikti.

Çakmakçı Sait İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikimine anasınıfı öğrencileri ve anneleri katıldı. Öğrenciler anneleri için Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından temin edilen fidanları toprakla buluşturdu. Öğrenciler kendi diktikleri fidanları işaretleyerek koruyucusu olacaklarını belirtirken, anneler de Dulkadiroğlu Belediyesi'ni bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Cennetin ayaklarının altına serilen annelerimiz için ne yapsak azdır. Kalıcı bir eser olması amacıyla böyle bir uygulama yaptık. Öğrencilerimizin bu uygulamayla hem ağaçlara olan sevgisini artırdık hem de anneleri için yapabilecekleri en özel hediyeyi sunmalarına vesile olduk. Ben bu vesileyle tüm annelerimizin anneler gününü şimdiden kutluyorum" dedi.

(CGR-Y)



12.05.2017 17:21:11 TSI

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