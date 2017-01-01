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Plajlarda boğulma olaylarını önleme toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın'da turizm sezonu öncesi plajlarda boğulma olaylarını önleme toplantısı yapıldı.

Bartın Valisi Nusret Dirim başkanlığında boğulma vakalarının önlemesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantı ilgili kurum/kuruluş yetkililerinin katılımlarıyla Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda; Bartın'daki plajlarda can güvenliği standartlarının ulusal ve uluslar arası normlara ulaştırılması maksadıyla icra edilen faaliyetlerin "Güvenli Sahil Bartın" projesi kapsamında icra edilmesi, "Güvenli Sahil Bartın" projesi kapsamında İnkumu Plajında Bartın Belediye Başkanlığı tarafından, Amasra büyük liman plajında Amasra Belediye Başkanlığı tarafından ve Çakraz, Güzelcehisar, Mugada, Hatipler ve Büyükkızılkum plajlarında Bartın İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Cankurtaran organizasyonlarının geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca plajlarda alınan can emniyeti önlemleri kapsamında İnkumu plajında tehlike arz ettiği tespit edilen özel jet-ski ve benzeri su sporu deniz araçlarının plaj alanı ve kumsalına giriş-çıkışının yasaklanması, çeken akıntı konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesinin sağlanması ve bu kapsamda büyük boy çeken akıntı uyarı panolarının plajlara monte edilmesi ve yine Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince okullarda öğrencilere çeken akıntı eğitimi verilmesine devam edilmesi kararları alındı.

(AY-İÇ)



12.05.2017 17:23:19 TSI

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