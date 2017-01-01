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Rus Başkonsolos Rogoza, Sümer'i ziyaret etti



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ANTALYA (İHA)- Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer'i ziyaret etti.

Rusya Başkonsolosu Oleg Rogoza'nın ziyaretinde İl Dış İlişkiler Başkanı Ali Çetin de hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya'nın yükselen marka değeri ve gelişimi ile ilgili bilgiler verdi. Sümer, Türk turizminin başkenti olan Antalya'nın iki ülke arasındaki dostluk bağının güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Sümer ayrıca, bu yıl rezervasyonların arttığını ve ülkemize gelecek turist sayısındaki artıştan Antalyalılar olarak memnun olduklarını söyledi.

Başkonsolos Rogoza ise Antalya'da görev yapmaktan son derece memnun olduğunu dile getirerek, "Antalya'nın her alanda gelişen öncü bir şehir. Birçok şehirde görev yaptım ancak Antalya kadar güzelini görmedim. Böylesine doğa harikası bir kentte görev yapmaktan memnuniyet duyuyorum. İlişkilerimizin de her alanda gelişerek artacağına inanıyorum" dedi.

(SM-Y)



12.05.2017 17:23:56 TSI

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