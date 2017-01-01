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Deprem Simülasyon tırı eğitimleri tamamladı



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekirdağ'a getirilen Deprem Simülasyon tırı ile 5 ilçede uygulamalı eğitimler tamamlandı.

Vatandaşları ve öğrencileri deprem konusunda bilgilendirmek amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi tarafından Tekirdağ'a getirilen Deprem Simülasyon Tırında Süleymanpaşa, Muratlı, Hayrabolu, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde olası bir deprem anında, öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Yaklaşık 4 bin öğrenciye gerek teorik gerek pratik eğitimlerin verildiği etkinlikte, talepler üzerine kırsal mahallelerdeki öğrencilerin eğitime katılması için ulaşımı sağlandı.

Kandilli Rasathanesinden 2, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesinden 2 personelin katıldığı eğitimlerin sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

(YG-MK-Y)



12.05.2017 17:25:28 TSI

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