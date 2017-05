YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozbey makamını Gölyazı'ya taşıdı

Bozbey makamını Gölyazı'ya taşıdı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey "Başkan Burada" projesi kapsamında makamını Gölyazı'ya taşıdı.

Mahalle halkı ve esnafı ziyaret ederek çevrede incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Bozbey, yapımı devam eden projeleri de yerinde gördü. Bozbey, Nilüfer Belediyesi'nin göl şartlarına özel olarak yaptırdığı gezinti teknesi Göl Kuşu ile gölde gezinti de yaptı. Gölyazı için yeni bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Gölyazı'ya gelen konuklarımız ister Gölyazı halkının açık tekneleriyle, isterlerse de Nilüfer Belediyesi'nin kapalı "Göl Kuşu" isimli teknesiyle gölün keyfini çıkarabilecekler. Yakında hizmete girecek olan Göl Kuşu ile gölde güvenli tekne turları yapılacak. Nilüfer Belediyesi olarak yaklaşık 30 kişilik bir tekne yaptırdık. Bu tekne göl şartlarına uygun. Kapalı, her türlü güvenlik tedbiri alındı. Çünkü biz bunu önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli seyahati ve orada bunun keyfini çıkarmaları bizim için çok önemli. Gölyazı'nın sadece iç turizm potansiyelini değil, dış turizm potansiyelini de artıracak projeler ortaya koyacağız. Yeter ki Gölyazılılar sahip çıksın ve korusun" dedi.

Gölyazı'yı geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlamak için projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Bozbey, sıkıntıları iyi bildiklerini söyledi. Gölyazı'nın en önemli meselenin altyapı olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Burada yapılan altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanması son derece önemli. Nilüfer Belediyesi olarak burada yapmış olduğumuz temizlik, sağlıklaştırma ve diğer hizmetlerimiz, altyapı çalışmalarından dolayı görünmüyor. Altyapı kurumlarından buradaki çalışmaları bir an önce tamamlamalarını rica ediyorum. Yoksa buranın turizm potansiyeli giderek düşecek. Bu, Gölyazılılar'a yapılmış en büyük kötülüktür" dedi.

Gölyazı'da verilen hizmette hijyene çok önem verdiklerini söyleyen Bozbey, "Gölyazı'daki esnafımızın gelen misafirlere iyi davranmaları, hijyen kuralları çerçevesinde hizmet vermeleri son derece önemli. Gelen misafirlerin buradan gülümseyerek ayrılmaları gerekir. Gölyazı, dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Yeter ki buraya sahip çıkalım. Sahip çıkarsak eğer, Gölyazılılar da buradan uzun yıllar gelir elde eder. Aksi taktirde Gölyazı'yı kaybederiz" şeklinde konuştu.

Vatandaşları dinleyen Bozbey, Gölyazı'ya fotoğraf çektirmek için gelen Serkan Aslan-Canan Avcı isimli gelin ve damada da mutluluklar dileyerek hediye verdi. Başkan Bozbey, Gölyazı'nın kültür elçisi olan Sükeyna Pullu adlı öğrenciye de Turizm Haftasında söz verdiği tableti de hediye etti.

(MŞ)



12.05.2017 17:28:05 TSI

NNNN