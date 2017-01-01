Gömeç'de fotoğraf sergisi açıldı
(Fotoğraflı)
Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan "Fotoğrafçılık Kursu" sona ererken, kurs sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı. Serginin açılışını Kaymakam Namık Kemal Nazlı ve Belediye başkanı Kazım Arslan birlikte yaptı.
Gömeç Halk Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği fotoğraf kursu sona ererken, "Detaylardaki Sarsıntı" adlı Fotoğraf Sergisi açıldı. Sergide, Ayvacık köylerinde yaşanan deprem sonrası çekilen fotoğraflar yer aldı. İsmail Özgün Kültür Merkezinde açılan "Detaylardaki Sarsıntı" adlı fotoğraf sergisi bir hafta açık kalacak. Açılışa katılan Kaymakam Namık Kemal Nazlı, başarılı kursiyerleri kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, depremi konu alan serginin, Ayvacık köylerindeki deprem sonrası durumu göz önüne serdiğini söyledi.
(FT)
12.05.2017 17:28:06 TSI
NNNN