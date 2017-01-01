ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari polisi öğrencilerle fidan dikti

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:19
Hakkari polisi öğrencilerle fidan dikti
Hakkari polisi öğrencilerle fidan dikti

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle birlikte fidan dikti.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve suçla mücadelede çağdaş yöntemlerin uygulanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda temin edilen 120 adet fidan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve Orman İşletme Müdürü Basri Mutlu'nun katılımıyla Gazi İlkokulu öğrencileri ile birlikte Tekser Kent Ormanına dikildi.
Emniyet Müdürü Dilberoğlu, beraberindeki öğrencilerle birlikte kendi elleriyle büyük bir titizlikle fidan dikti. Fidan dikimi etkinliğinin ardından öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, güvenli yaşam alanlarının teminini sağlamak üzere faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.
(FT-MSA-Y)

12.05.2017 17:29:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; uygulaması
YEREL

HAKKARİ'DE "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI
Hakkari'de Hemşireler Günü etkinliği
YEREL

HAKKARİ'DE HEMŞİRELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Hakkari Müftülüğü işitme engellileri unutmadı
YEREL

HAKKARİ MÜFTÜLÜĞÜ İŞİTME ENGELLİLERİ UNUTMADI
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Engellilerle kahvaltıda bir araya geldi
YEREL

ENGELLİLERLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
Hakkari'de hemşirelere karanfil dağıtıldı
YEREL

HAKKARİ'DE HEMŞİRELERE KARANFİL DAĞITILDI
Yüksekova'da fotoğraf sergisi ve sertifika töreni
YEREL

YÜKSEKOVA'DA FOTOĞRAF SERGİSİ VE SERTİFİKA TÖRENİ
Genel Müdür Güven'den engellilere ziyaret
YEREL

GENEL MÜDÜR GÜVEN'DEN ENGELLİLERE ZİYARET
Hakkari'ye 3 yeni ambulans
YEREL

HAKKARİ'YE 3 YENİ AMBULANS
Esendere Belediyesi 2 bin 650 fidan dağıttı
YEREL

ESENDERE BELEDİYESİ 2 BİN 650 FİDAN DAĞITTI
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Hakkari'de terörle mücadele
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖRLE MÜCADELE
Hakkari'de Engelliler Haftası etkinliği
YEREL

HAKKARİ'DE ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ
Sosyal medya kampanyasıyla kurulan kütüphane açıldı
YEREL

SOSYAL MEDYA KAMPANYASIYLA KURULAN KÜTÜPHANE AÇILDI
Hakkari'de 150 kilo tulumba tatlısı dağıtıldı
YEREL

HAKKARİ'DE 150 KİLO TULUMBA TATLISI DAĞITILDI
Hakkarili kadınların kurduğu serada hasat başladı
YEREL

HAKKARİLİ KADINLARIN KURDUĞU SERADA HASAT BAŞLADI
Vali Toprak'tan Yüksekova'ya ziyaret
YEREL

VALİ TOPRAK'TAN YÜKSEKOVA'YA ZİYARET
Sınırdaki öğrencilere kır gezisi
YEREL

SINIRDAKİ ÖĞRENCİLERE KIR GEZİSİ
Başkan Bozkurt'tan bağış teşekkürü
YEREL

BAŞKAN BOZKURT'TAN BAĞIŞ TEŞEKKÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!