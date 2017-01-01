YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari polisi öğrencilerle fidan dikti

Hakkari polisi öğrencilerle fidan dikti



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve suçla mücadelede çağdaş yöntemlerin uygulanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda temin edilen 120 adet fidan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve Orman İşletme Müdürü Basri Mutlu'nun katılımıyla Gazi İlkokulu öğrencileri ile birlikte Tekser Kent Ormanına dikildi.

Emniyet Müdürü Dilberoğlu, beraberindeki öğrencilerle birlikte kendi elleriyle büyük bir titizlikle fidan dikti. Fidan dikimi etkinliğinin ardından öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, güvenli yaşam alanlarının teminini sağlamak üzere faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

(FT-MSA-Y)



12.05.2017 17:29:29 TSI

NNNN

