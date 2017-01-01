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Düzce Belediyespor sporcusu Dilara Bozan Bakü'de yarışacak



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesporun başarılı karatecisi Dilara Bozan 13-14 Mayısta Azerbeycan'ın Başkenti Bakü'de IOC nin düzenlediği İslam Oyunlarında mücadele verecek.

Karate Milli Takımı Avrupa Şampiyonasındaki müsabakaların ardından bu kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 4. İslami Dayanışma Oyunlarında yarışacak. Düzce Belediyespor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu yarışma ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Bakü'de düzenlenecek ve 24 spor branşında yapılacak oyunlara ülke olarak 337 sporcu ile katılacağız. Karate müsabakaları 13-14 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Ülkemiz için önemli bu oyunlara milli takımımız da tam kadro katılacak. Avrupa Şampiyonasındaki aynı ekiple katılacağımız bu organizasyondan takım halinde şampiyonluk hedefliyoruz. Belediye sporcumuz Dilara Bozan'dan bir başarı daha bekliyoruz."

(TT-AY)



12.05.2017 17:29:15 TSI

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