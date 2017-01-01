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Türkiye'nin en kapsamlı El Sanatları Sergisi Kayseri'de açıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:24
Türkiye'nin en kapsamlı El Sanatları Sergisi Kayseri'de açıldı
Türkiye'nin en kapsamlı El Sanatları Sergisi Kayseri'de açıldı
- Kayseri Valisi Süleyman Kamçı:
- "Titizlikle yapılmış el sanatlarını sanatseverlerimize sunduk

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - El sanatlarının ülkedeki en iyi icracılarının yer aldığı Türk El Sanatları Şöleni düzenlenen törenle açıldı.
Kurşunlu Otoparkı'nda yapılan törenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, el sanatlarının evrensel mirasımız olduğunu belirterek yaşatmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Teknolojinin hayatımıza kattığı pek çok avantaj olduğu gibi hayatımızdan aldığı pek çok güzelliklerin de bulunduğunu ifade eden Başkan Çelik, "El köpümesi yorganları, hakiki pamuktan yapılmış şile bezi gömlekleri, nefis yemeklerin yapıldığı kalaylanmış kap kacakları, el dokuması kilimleri, halıları nerdeyse artık hiç kullanmıyoruz. Küleklerde yapılan yoğurtları soframızda tahta kaşıklarla yemeyeli uzun yıllar oldu. Geçmişte o köpüklü ayranın çırpıldığı yayık, evimizde serili yolluk ya da soframızdaki tahta kaşıkların hepsi el emeği göz nuru birer sanat şaheseriydi. Her zerresinde bir ustanın ruhu olan eşyalar kullanırdık. Fabrikasyona ve seri üretime geçildi ve geçmişle olan bağımız hızla kesilmeye başladı. Geçmişten geleceğe taşıdığımız değerlerimiz bir bir kayboldu. Bu yüzden de el sanatlarımızdan kaybolmaya yüz tutmuş diye bahseder hale geldik. Oysa, ifade ettiğim ürünlerden bazıları sadece bizler için değil tüm dünya insanlığı için evrensel bir değerdir. Bu evrensel mirasa sahip çıkmak da hepimizin görevidir. 2003 yılında ülkemizin de imzaladığı UNESCO'nun 'Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nde ülkelerin geleneksel el sanatları da sözleşme kapsamına alınmıştır. Ve bu sözleşme tüm ülkeleri geleneksel el sanatlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda yükümlü kılmıştır" dedi. Tüm bu nedenlerle Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk El Sanatları Şöleni'nin önemli ve özel olduğunu vurgulayan Çelik, 9 gün boyunca tespih yapımından cam üfleme sanatına, topaç yapımından bakır işlemeye, hasır sandalye yapımından yorgan yapımına 60 kadar ayrı Türk el sanatının her yönüyle bu şölende yer alacağını belirtti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da konuşmasında Kayseri'nin sadece sanayisi ve ticareti ile değil kültür değerleriyle de öncülük yapan bir şehir olduğunu ifade ederek, "Milli kültür aslında bir ülkenin gerek zorunluluktan, ihtiyaçtan karşılanan sebepler ile beraber geriye dönük bütün mazisini özetlediği çok önemli bir değerdir. Türkiye'nin gelişen ve ilerleyen yüzünü tarihin derinlikleriyle birleştirebilmek önemli bir güçtür. Dini ve milli değerlerimizden kopmayacağız. Hem de ilerleyen ve gelişen dünyayı kucaklayacağız. Birbirine zıt gözüken ama birleştirdiğiniz zaman güç haline gelen yapıyı bir aidiyet duygusu ile beraber mutlaka yaşayabilmek lazımdır. Bazı ülkelerin aidiyet duygusu yoktur. UNESCO özellikle somut olmayan değerler diye tanımladığı yapıyı aslında bunu bir güç olarak sunmuştur" ifadelerini kullandı.
Törende konuşan Vali Süleyman Kamçı ise, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Türk El Sanatlarımızın tarihi Orta Asya'ya kadar dayanmaktadır. El sanatlarımız binlerce yıllık tarihimizden gelen çeşitli uygarlıklardan gelen kültür mirası ile öz değerlerimizi birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur. 12-20 Mayıs tarihleri arasında ilimizde bu mozaikten kesitler sunan, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları sergilenecektir. Bu önemli etkinlikte 52 geleneksel el sanatının ülkemizdeki en iyi icracıları yer almaktadır. Şölende titizlikle yapılmış el sanatlarını sanatseverlerimize sunduk. Tespih yapımından cam üfleme sanatına, bakır işlemeden, kılıç yapımına dokuma sanatından ahşap işçiliğe kadar 52 sanat eserini bir hafta süre ile sanatseverlerle buluşturacağız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından okunan dua ile birlikte serginin açılışı yapıldı. Vali Kamçı, Milletvekili Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ilçe belediye başkanları ve davetliler, el sanatları stantlarını gezdi. Ayrıca AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız cam üfledi.
(TB-SK)

12.05.2017 17:33:45 TSI
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