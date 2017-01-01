Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
(Fotoğraflı)
Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri'nce Milas'ta yapılan operasyonda, gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gelen bir ihbar üzerine Aydın'ın Söke ilçesinden Milas'ta piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşan KOM Milas Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen A.B., M.A., A.O.E. ve F.G.M. teknik takiple Milas Sanayi Sitesi bölgesinde gözaltına alınarak yapılan üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilerek uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Basına engel olmaya çalıştı
Öte yandan şahısların adliyeye çıkarıldıkları sırada yakınları olduğu iddia edilen bazı kişiler basın mensuplarının üzerine yürüyerek görüntü almalarına engel olmaya çalıştı.
(ÇP-MB-Y)
12.05.2017 17:34:07 TSI
NNNN