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Van Büyükşehir Belediyesi engellileri sevindirdi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Engelliler Haftası kapsamında evlerinden alınan 200 engelli ve refakatçileri için Van Gölü'nde tekne gezisi düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, engelliler için Van Gölü'nde tekne gezisi düzenledi. Van Gölü'nün masmavi sularında müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek stres atan özel misafirler, tekne gezisi sonunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan yemeğe katıldılar.

Gün boyu yapılan etkinlikte fotoğraf çektiren engelli bireylerin yüzündeki tebessüm, aileleri kadar projeye imza atan Van Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerini de sevindirdi.

(MSA-Y)



12.05.2017 17:35:45 TSI

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