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Vali Rahmi Doğan, satranç şampiyonlarını makamında kabul etti

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:27
Vali Rahmi Doğan, satranç şampiyonlarını makamında kabul etti
Vali Rahmi Doğan, satranç şampiyonlarını makamında kabul etti

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kars Valisi Rahmi Doğan, Erzurum'da yapılan bölge satranç şampiyonasında dereceye giren Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Vakfı Özel Okulu öğrencilerini makamında kabul etti.
Kafkas Üniversitesi Vakfı Özel Okulu Müdür Yaver Tanrıverdi ve Satranç İl Temsilcisi Barış Sarı'nın da hazır bulunduğu ziyarette; Erzurum' da yapılan Satranç Şampiyonası'nda Kars'ı en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olan öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Doğan, şampiyonları kutlayarak başarılarını devamını diledi.
Rahmi Doğan, daha sonra Küçük Kızlar Kategorisi'nde şampiyon olan Selin Bingöl, Melda Karahancı, Sudenaz Çantay, İklim Kılıç ve Yıldız Erkekler Kategorisinde şampiyon olan Andaç Sarı, Umur Erginsoy, Tunç Durmuş, Furkan Alakaş'la hatıra fotoğrafı çektirdi.
(IÇ-AA-Y)

12.05.2017 17:36:16 TSI
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