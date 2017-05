YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep Üniversitesinden "Savaş, Göç ve Sağlık" konulu sempozyum

Gaziantep Üniversitesinden "Savaş, Göç ve Sağlık" konulu sempozyum

- Gazeteci -Yazar Mehtap Yılmaz:

- "Dünya Barış Ödülü Gaziantep'e verilmeli"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen "Savaş, Göç ve Sağlık" konulu sempozyumda konuşan Gazeteci Yazar Mehtap Yılmaz, Gaziantep'in 350 bin Suriyeli göçmene kapılarını açtığını hatırlatarak, "Dünya Barış Ödülü Gaziantep'e verilmelidir" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Hemşirelik Haftası kapsamında 'Savaş, Göç ve Sağlık' konulu sempozyum düzenlendi. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumunda düzenlenen sempozyuma konuşmacı olarak, Gazeteci-Yazar Mehtap Yılmaz katıldı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Gürsoy, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Taner Gülşen'in yanı sıra, akademisyenler ve hemşireler ve hemşire adaylarının da izlediği sempozyumun açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Zeynep Güngörmüş yaptı. Güngörmüş, Suriye'deki iç savaşı hatırlatarak, "Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle yüzbinlerce insan canından, yerinden, yuvasından oldu. Savaştan kaçan insanların önemli bölümü en yakın yer olan ülkemize sığındılar. Dalga dalga gelen sığınmacılar artık ülkemiz nüfusunun yüzde üçünü oluşturuyor. Yaşamları alt-üst olan tüm varlıklarını geride bırakan, göç yolculuğunda kötü muamelelere maruz kalan, kayıplar veren bu insanların sağlığından ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden söz edilebilir mi" şeklinde konuştu.

Hastanıza şefketinizle yaklaşın

Rektör Gür ise konuşmasında Gaziantep Üniversitesinin yaklaşık bin 900 Suriyeli gence kapılarını açarak, Gaziantep gibi örnek olduklarını kaydetti. Hemşirelere seslenen Gür, "Yakın zamanlarda birçok şehir hastanesi açılıyor. Buraya da açılacak. Dünyayı kıskandıracak teknolojilerle donatılmış bu binaların arasında sizin sıcak bakışlarınız şefkatli gönlünüz kuru binaların hiçbir anlamı yok. Yaptığınız görevimizin farkındayız. Sıkıntımızı anlamasalar da yaptığımız işin idrakine varamayanlar sizi anlamayıp şiddete de dönüştürebilirler. Maharetli elleriniz olmazsa bu binalar neye yarar? Siz varsanız o binalar değerli olacak" dedi. Türkiye'nin 3 milyon 500 bin Suriyeliye kucak açtığını da vurgulayan Rektör Prof.. Dr. Gür, "Bunlar bizim gönül elçilerimiz. Türkiye o kadar güçlendi ki 3.5 milyon insanı bağrına basarken bile ekonomimiz büyüyor. Bunları misafir ettiğimiz gibi sağlıkları da bize, sizlere emanet. Ne kadar iyilik yaparsanız, Allah da onun karşılığını size kat kat fazla olarak geri verecektir. Hemşirelik kutsal meslek. Bilesiniz ki asla ve kata gelecekte sönmeyecek bir meslek. Sizin giydiğiniz beyaz önlükleriniz arılığı, duruluğu şefkati temsil ediyor. O önlüğe leke sürmeyin. Size uzatılan elleri de asla geri çevirmeyin" ifadelerini kullandı.

"Üstünüze bombalar yağsa ne yaparsınız"

Daha sonra geçilen sempozyumda konuşan Gazeteci Yazar Mehtap Yılmaz, salondaki dinleyicilerden empati yapmalarını isteyerek, "Evinize, yaşadığınız yere bomba düştü diyelim. Çığlıklar yükselirken, her taraf mahşer yeri olsa, Önce kimi kurtarırsınız, Eşinizi mi, oğlunuzu, Babanızı, annenizi mi" dedi.

Aylan bebek olayına da değinen Gazeteci Yazar Mehtap Yılmaz, "Bu duygular içinde ölümden kaçan Aylan bebek sayfalarımıza, medyanın, ekranların sayfalarına vurdu. Ege kıyılarına değil sadece, kamuoyunun vicdanlarına vurdu. Ümran Bebek kaldığı için, Aylan Bebek öldüğü için vicdanlara vurdu" diye şeklinde konuştu.

Avrupa Birliğinin özellikle altyapı ve yeraltı kaynakları için Ortadoğu'ya üşüştüğünü vurgulayan Gazeteci Yazar Yılmaz, bu birliğin doymaz iştahının sonucu Aylan bebek gibi binlerce çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade etti. Yılmaz, "İlla da o çocukların trajedisini anlamamız için kıyıya vurmasını beklememiz gerekmiyordu. İlla da Ümran Bebek gibi medya, sosyal medya fenomeni olduğu için hüzünlenmemiz gerekmiyordu. Orda göçük altında da pek çok bebek öldü. Zehirli gazlarla, nefes nefese boğularak da pek çok çocuk öldü. Hem denizlerde boğuldular, hem zehirli gazlarla can verdiler. İlla da bir çocuğun trajedisini görebilmesi için dünyanın, Aylan Bebeğin kıyılar vurması gerekti. O fotoğraf, yani Aylan'ın kumsalda uyuduğu fotoğraf, kısmen de olsa dünya kamuoyunun vicdanını uyandırdı. Ama, onun ötesinde varil bombalarıyla, misket bombalarıyla, zehirli gazlarla savaş suçu olarak kabul edilen bazı silahların kullanılması sonucu pek çok çocuk canından oldu" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'e Dünya Barış Ödülü verilmeli

Suriyelilerin göçü sonrası Türkiye'nin çok iyi bir ensarlık örneği ortaya koyduğunu belirten Gazeteci Yazar Mehtap Yılmaz, en fazla mülteciyi ağırlayan Gaziantep'in de farklı bir yeri olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Gaziantep çok iyi bir şey yaptı. Gerçekten, Dünya Barış Ödülü'nü alması gereken bir il Gaziantep. Çünkü, birey birey herkes Suriyeli kardeşlerine kapılarını açtı. Sadece bireysel bazı vakalar yaşandı. O da Suriyelilerin kendi toplumsal özelliklerinden kaynaklanan sorunlardı. Bu nedenle Gaziantep Dünya Barış Ödülü'nü fazlasıyla hak etti. Dünya Barış Ödülü bence kesinlikle Gaziantep'e verilmeli. Bu süreçte bazı cemaat grupları 'Suriyeliler geldi biz burayı terk edelim' gibi bir karar aldılar. Onun kesinlikle Avrupa Birliği'nin istihbarat laboratuvarlarında ürettiği bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Buradaki aileler çekip giderse, oraların demografik yapısı tamamen değişecek. Bölgenin kimyası bozulacak. Bunu da yapmamız çok yanlış bir şey. Biz gidelim düşüncesi yanlış. Onlar misafirimiz, gidinceye kadar insanı tüm yardımlarımızı yapacağız. Ama, buranın toplumsal yapısının değiştirilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz" sözlerini kullandı.

"Ege kıyıları mülteci mezarlığı oldu"

Yılmaz, Ege Denizinin çocukluğunun geçtiği kıyılar olduğunu ifade ederek, şimdi çok sevdiği o kıyıların mülteci mezarlığına dönüştüğünü söyledi. Yılmaz, "Çok severdim Ege kıyılarını. Ama, artık Ege Denizi artık bir mülteci mezarlığı. Mülteciler için artık toplu mezarlık haline geldi. Medyaya, "öldü" şeklinde sağlık raporlarıyla girdi. Bine yakın mülteci Ege'nin soğuk sularında canından oldu, yazık ki. Ege artık ılık sularında bine yakın mültecinin acılarını barındırıyor. Bu yüzden artık Ege'yi sevmiyorum. Benim için bir mülteci mezarlığı. Çocukluğumuzda midye topladığımız kıyılara her an mülteci vurma ihtimali var. Medyaya bunların sağlık sorunlarıyla ilgili olumsuz haberler yansıdı" dedi.

"Türkiye olmasa ne yapacaklardı"

Türkiye'de 200 bini aşkın Suriyelinin hiçbir bedel ödemeksizin sağlık hizmetinden yararlandığını vurgulayan Yılmaz, bu Suriyelilerin bedensel yaralı olmasa da, manen yaralı olduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupa'yı eleştirilerini sürdüren Yılmaz, "Her evden insan Avrupa'nın bitmez canavarca istekleriyle çöktüğü Suriye'de her şeylerini, yakınlarını kaybetti. Hiçbir şeyleri, gidecek bir yerleri yoktu. Türkiye kapılarını açmasa, onların her şeylerine vahşice göz kırpan Avrupa Birliği ülkelerinin umuduna terk edilmiş olacaklardı" ifadelerini kullandı.

Mültecilerin ruh ve bedensel durumlarındaki olumsuzlukların medyaya genellikle üçüncü sayfa trajedisi olarak yansıdığını söyleyen Gazeteci Yazar Yılmaz, "Sıcak dönem geçtikten sonra alt haber başlıklarıyla yer almaya başladı basında. Sadece zehirli gazla ölmesi gerekmiyor, çocuğun medya sayfasında yer alması için. Bombalamalarda ölen bebekler de Aylan Bebek'ten farklı değildi. Ölümün savaşın vahşi elleriyle nasıl geleceği önemli değil. Önemli olan nasıl bir sonuçla bizi yüz yüze bırakmış olduğu. Ne yazık ki medyaya prim yapacak instagramda en çok paylaşım rekorları kıracak. Aylan Bebeğin kıyıya vurması görüntüleri onlar için bir anlam ifade etti. Ülkemizde şuanda 3 milyon 550 bin civarı Suriyeli göçmen var. Bu göçmenlerin Türkiye'nin demografik yapısını değiştireceği ihtimali bazı cüce siyasetçileri ürküttü. Bunların gördükleri gerçekten bir ensar duygusuyla bağrına basın insanların şefkatine rağmen, bazıları bu mültecilere sağlık hizmeti verilmemesi gerektiğini savundu. Aslında bunu savunan insanları oturtup Suriye'de yaşananları zorla izlettirmek lazım. Ta ki kıyıya vuran Aylan bebeği kendi çocukları olarak görüp, empatiyi yapıncaya kadar. Medya mensupları da buna dahi. Buraya gelen yardım gönüllüleri de fitne, fesat yayarak mülteciler içerisinde yeni bir travma oluşturmaya çalışıyor" dedi.

"İmpati yapın, kendinizi onların yerine koyun"

Konuşmasının son bölümünde hemşire ve adaylarından kendilerini mültecilerin yerine koyarak empati yapmalarını isteyen Yılmaz, "Sizden isteğim, kendinizi mültecilerin yerine koyarak, kendiniz göç etmişçesine, sürekli empati yaparak, merhametle, güler yüzle onların yalnız olmadığını hissettirerek, sadece para yardımıyla değil, insani katkılar da sunarak, kardeşçe yaklaşarak, onlara pozitif ayrımcılar sunarak çok daha kazanılacak mülteci yüreği olduğunu düşünüyorum. İğne yaparken şefkatli olarak, tansiyonunu ölçerken gülümseyerek, Mutlaka sizin de ileride karşınıza gelebilecek bir duygusal sunumdur. Havaya elma attığınızda avucunuza karpuz düşmez. Siz nasıl davranırsanız unutmayın ki öyle dar durumda öyle karşılaşacaksınız. Of derseniz 'Of' diyecekler. Acıttınız mı, Birileri sizi acıtacak. Nasılsanız, hayatta öyle çıkar karşısına" diye konuştu.

Sempozyumun sonunda Mehtap Yılmaz'a eşi GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Güngörmez anısına hediye verildi.

(LO-SD-Y)



12.05.2017 17:37:11 TSI

NNNN