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İntihara kalkışan şahıs polis ekiplerince ikna edildi



(Fotoğraflı)



Metin Nişancık

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi intihar etmek istedi. Polis ekiplerince ikna edilen şahıs polis karakoluna götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Kentpark içinde bulunan 4 katlı binanın çatısına henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Durumu gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise apartman önüne branda serdi.

Polis ekiplerince ikna edilen şahıs Karasu ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

(RŞ-BA-Y)



12.05.2017 17:37:30 TSI

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