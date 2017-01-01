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Usta fırçalar Dalyan'ı resmetti

- Dalyan Açık Hava Resim Çalıştayı başladı





(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca İlçesinde ilk kez düzenlenen Dalyan Açık Hava Resim Çalıştayı başladı.

Ortaca Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan çalıştaya katılan 20 sanatçı, 2 gün boyunca Dalyan Meydanında canlı performans sergileyecek. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik beraberinde, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Avcı ve CHP ilçe başkanı Mehmet Sertkaya ile birlikte sanatçıların canlı performanslarını izledi.

Mimar Fevzi Yavuz ile birlikte etkinliğin organizasyonunu üstlenen Saba Sakarya, çalıştaya, Türkiye'den çoğunluğu akademisyen olan usta sanatçıların yanı sıra Kıbrıs'tan da 3 ressamın katıldığını dile getirdi.

Atık ahşap üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan Sakarya, sanatçıların bir araya gelerek, birbirinden deneyim kazanmasını ve Dalyan'ın tanıtımına katkı sağlamasını amaçladıklarını ifade etti.

Turizm sezonunun başlangıcında Ortaca Belediyesinin bölgedeki sosyal etkinliklere eklediği organizasyonun sanat aracılığı ile ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Şahin ise, "bölgemizde resim çalıştayının yapılması önemli ve mutluluk verici, 2 gün boyunca canlı performans ile resim sanatını icra edecek olan sanatçılar aynı zamanda bölgenin tanıtımına da katkı sağlayacak" dedi.

Çalıştaya katılan sanatçılar ise şu isimlerden oluşuyor; Alaybey Karoğlu, Aziz Özdemir, Burçak Midilli Güldoğuş, Cemal Yalçın, Emine Alışık, Fevzi Yavuz, Hülya Gören, Mehmet Boztaş, Memet Polat, Musa Güney, Mümin Candaş, Nazife Gülben, Orhan Zafer, Saba Sakarya, Salih Mustafa Çizel, Teymur Ağalıoğlu, Yücel Öztemur, Zühre Özkaraman, Ayfer Altuntaş, Mürvet Keyik.

Çalıştay 14 Mayısta sona erecek.

(CC-MB-Y)



12.05.2017 17:39:12 TSI

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