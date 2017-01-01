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"Sporla Başla Sağlıklı Yaşa" etkinliği

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:31
"Sporla Başla Sağlıklı Yaşa" etkinliği
"Sporla Başla Sağlıklı Yaşa" etkinliği

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Latife Hanım Anaokulu tarafından hazırlanan "Sporla Başla Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
"Sporla Başla Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında 82. Yıl Koşu Parkında yürüyüş yapılarak sportif etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci velileri birlikte yürüyüş gerçekleştirerek, spor yaptı.
Okul Müdür Vekili Mine Yıldırmaz, teknolojinin her gecen gün geliştiğini belirterek, "Günümüzde çocuklarımızın teknolojiye bağımlılıkları arttıkları gözlenmiştir. Yaptığımız anketler de ve araştırmalarda çocukların günde ortalama 2 saat tablet yada bilgisayar başında zaman geçirdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca son yıllarda yine çocuklarda görülen obezite, şeker ve kalp hastalıklarının artığı bunun sebebinin de dengesiz beslenme ve hareketsizlik olduğudur. Yaşam ve oyun alanlarının sınırlı olması da çocukların gelişmelerini etkileyen sebepler arasında yer almaktadır. İşte tüm bu sebeplerden dolayı biz öğrencilerimizin gelişmelerine destek ve yarar sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak için böyle bir proje başlattık" dedi.
(AHM)

12.05.2017 17:39:41 TSI
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