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Niksar'da balık pazarının açılışı yapıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:31
Niksar'da balık pazarının açılışı yapıldı
Niksar'da balık pazarının açılışı yapıldı

(Fotoğraflı)

Sedat Özata
TOKAT (İHA) - Niksar Belediyesi tarafından yaptırılan balık pazarı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Niksar Belediyesi tarafından Cuma Pazarı Mevkiinde içerisinde yaptırılan 9 işyerine sahip balık hali, gerçekleştirilen törenin ardından balıkçı esnafının hizmetine girdi. Açılış törenine Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Eraslan, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Özcan, balıkçılara yeni mekanlarının hayırlı olması dileğinde bulunarak,"İlçemizde hizmet veren balıkçılarımızın daha düzenli bir ortamda satış yapabilmeleri adına Balıkçı Pazarı projemizi geliştirdik. Artık ilçemizde balık satış noktası olarak bu bölge bilinecek. Hemşehrilerimize söz verdiğimiz projelerin yanı sıra farklı projelerde gerçekleştiriyoruz. Herşey Niksar için" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından balıkçı pazarının açılışı gerçekleştirildi.

(SÖZ-UY-Y)

12.05.2017 17:39:49 TSI
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