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Kitap fuarını ilk üç günde 50 bin kişi ziyaret etti

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:33
Kitap fuarını ilk üç günde 50 bin kişi ziyaret etti
Kitap fuarını ilk üç günde 50 bin kişi ziyaret etti

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası'nın destekleri ile hazırlanan "2. Gaziantep Kitap Fuarının ilk üç gününde yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Kitap fuarı, geçen yıla oranla yüzde 27'lik bir artış gösterdi. Bu yıl ziyaretçi sayısının 100 binin üzerinde olması beklenen kitap fuarı, söyleşiler ve yazarların imza günleriyle devam ediyor. Bu kapsamda fuarda hem söyleşi yapan hem de kitaplarını imzalayan eğitimci- yazar Zekeriya Efiloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kitap fuarının düzenlenmesinde büyük emeği olduğunu belirterek, teşekkür etti.
Öğrencilerin kitap fuarına yoğun ilgi gösterdiğini bildiren Efiloğlu, "Gaziantep'in daha geniş konseptli kitap fuarı yapacak enerjisi var. İlgi muhteşem, gelenlerde gayet memnunlar. Öğrencilerin geçen yıla nazaran daha bir bilinçlendiğini gördüm. Düşünen, okuyan ve üreten bir şehre geçmek kolay değildir. Ama bu tohumları atmak lazım. Bu tohumları da Büyükşehir Belediyemiz atıyor, elinden geleni yapıyor, taşın altına elini, gövdesini de koyuyor" dedi.
Vatandaşların özellikle de öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarını ziyaret ederek stantları gezip kitapları inceleyip satın alan öğrenciler de yılda bir kere yapılan kitap fuarının artırılması gerektiğini aktardı. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar ise bu tür etkinliklerin sayısının artırılmasını istedi.
85 yayınevi ve 100'ün üzerinden yazarın katıldığı kitap fuarı, 14 Mayıs Pazar günü kapılarını kapatacak.
(LO-SD-Y)

12.05.2017 17:42:12 TSI
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